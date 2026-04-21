Τραμπ: Θα καταλήξουμε σε μια σπουδαία συμφωνία, δεν έχουν άλλη επιλογή - Έτοιμοι και για στρατιωτική δράση (vids)

Την αντίληψη ότι επίκειται συμφωνία με το Ιράν εξέφρασε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC, ένω την ίδια ώρα εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν με μία πολύ καλή συμφωνία, σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε αναφερόμενος στην πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκτήσει το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά θα επιτευχθεί. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μια ισχυρή και σπουδαία χώρα», εφόσον η ηγεσία του επιδείξει «κοινή λογική».

Ωστόσο, ο Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική στην ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «αιμοδιψή» και «σκληρούς ανθρώπους, όχι με καλό τρόπο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο σκληρές» από αυτούς.

Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ελέγχουν πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Στη συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών αποτελεί «τεράστια επιτυχία» και ότι η Ουάσινγκτον «διαχειρίζεται το Ιράν με πολύ επιτυχημένο τρόπο».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο παράτασής της, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» για διαπραγματεύσεις. Όπως σημείωσε, παραμένει ασαφές πότε θα φτάσει η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Ιράν.

Ωστόσο, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να βρεθεί «σε πολύ καλή θέση» εφόσον αποφασίσει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Θα βομβαρδίσουμε εάν δεν υπάρξει συμφωνία»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τη συνέχιση των βομβαρδισμών κατά του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας έως την προθεσμία της Τετάρτης το βράδυ.

«Περιμένω ότι θα βομβαρδίσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στάση με την οποία μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις», ανέφερε στο CNBC.

Τόνισε δε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να δράσουν», χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως εντυπωσιακές», ενώ αναφέρθηκε και στις δικές του προσπάθειες ενίσχυσης του στρατού.