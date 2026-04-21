Σκληρή προειδοποίηση Κατς κατά Χεζμπολάχ: «Ο Κάσεμ θα πληρώσει με το κεφάλι του»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής για την ανάγνωση των ονομάτων των πεσόντων στρατιωτών, απευθύνοντας ευθεία απειλή προς την ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, θα «πληρώσει με το κεφάλι του» για τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ακόμη και υπό καθεστώς εκεχειρίας.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να ενεργούν με ισχύ, με στόχο την προστασία των ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο από κάθε απειλή.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η αποκατάσταση της ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, προαναγγέλλοντας συνέχιση των επιχειρήσεων και πέραν του ποταμού Λιτάνι.

Στην ομιλία του, ο Κατς κατηγόρησε την ηγεσία της Χεζμπολάχ για την κατάσταση στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, «κατέστρεψε τη σιιτική κοινότητα». Προειδοποίησε δε ότι η ίδια πορεία θα συνεχιστεί υπό τον Κάσεμ, με απώλειες σε εδάφη και υποδομές, κάνοντας παραλληλισμό με τις επιχειρήσεις της Χαμάς στη Γάζα.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις ισραηλινές αρχές να διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν να απαντούν δυναμικά σε κάθε απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας.