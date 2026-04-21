Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετά την επεισοδιακή κατάσχεση του ιρανικού εμπορικού πλοίου «Touska» από τις αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή, ανοικτά των ακτών του Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας, το υπό ιρανική σημαία πλοίο φέρεται να μεταφέρει εξοπλισμό «διπλής χρήσης» — υλικά, δηλαδή, που ενώ έχουν βιομηχανική χρήση, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από τις ένοπλες δυνάμεις. Το πλοίο ανήκει στον όμιλο IRISL, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, καθώς θεωρείται ο βασικός μεταφορέας για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Το χρονικό της επιχείρησης

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του Touska αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις επί έξι ώρες, παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό. Η κατάληψη πραγματοποιήθηκε κοντά στο λιμάνι Τσαμπαχάρ στον Κόλπο του Ομάν και παρότι δεν έχουν δοθεί ακριβείς λεπτομέρειες για το φορτίο, οι αμερικανικές αρχές εστιάζουν σε μέταλλα, σωλήνες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Δορυφορικές αναλύσεις της SynMax δείχνουν ότι το σκάφος είχε προσεγγίσει τα κινεζικά λιμάνια Taicang και Gaolan στα τέλη Μαρτίου, ενώ έκανε στάση και στη Μαλαισία πριν εισέλθει στον Κόλπο του Ομάν έμφορτο με εμπορευματοκιβώτια.

Οργισμένη αντίδραση από την Τεχεράνη

Το Ιράν έκανε λόγο για «ένοπλη πειρατεία» και «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση του σκάφους και του πληρώματος και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον φέρει την πλήρη ευθύνη για τυχόν κλιμάκωση, σημειώνοντας ότι το συμβάν παραβιάζει την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Μάλιστα, ο ιρανικός στρατός δήλωσε έτοιμος για αντιπαράθεση, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι η παρουσία των οικογενειών των μελών του πληρώματος στο πλοίο λειτούργησε περιοριστικά.

Η Κίνα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την «αναγκαστική αναχαίτιση», καλώντας όλα τα μέρη να επιδείξουν υπευθυνότητα, ενώ από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υπεραμύνθηκε της επιχείρησης, τονίζοντας το ιστορικό «παράνομων δραστηριοτήτων» του πλοίου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διευρυμένη στρατηγική των ΗΠΑ για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, με το αμερικανικό ναυτικό να διατηρεί το δικαίωμα νηοψίας σε κάθε σκάφος που θεωρείται ύποπτο για μεταφορά λαθραίου υλικού προς την ιρανική επικράτεια.