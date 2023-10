Πόλεμος στο Ισραήλ

Ελλάδα και διεθνής κοινότητα καταδικάζουν την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς - με ομοβροντία 5.000 ρουκετών και τη διείσδυση δεκάδων τρομοκρατών από τη Λωρίδα της Γάζας - κατά του Ισραήλ και τις εικόνες ντροπής από την απάνθρωπη μεταχείριση των Ισραηλινών αιχμαλώτων.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι απήγαγε στρατιώτες και πολίτες, μεταξύ των οποίων μια Ισραηλινή μητέρα και τα παιδιά της, και τους μετέφερε πίσω στη Λωρίδα της Γάζας. Σε πλάνα που δημοσίευσε φέρεται να δείχνουν την Ισραηλινή μητέρα και τα παιδιά της να απαγάγονται.

Μια άλλη ανάρτηση στο κανάλι Telegram της Χαμάς εμφανίζει έναν τραυματισμένο στρατιώτη του Ισραηλινού Στρατού να μεταφέρεται πίσω στη Γάζα και να ξυλοκοπείται από περαστικούς.

Μαίνονται μάχες σε 20 πόλεις, πληροφορίες αναφέρουν ότι επτά έχουν καταληφθεί από τρομοκράτες, ενώ τουλάχιστον 100 είναι οι νεκροί Ισραηλινοί όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο BBC επικαλούμενο ως πηγή τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ 908 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με μέχρι στιγμής απολογισμό, όπως ανέφερε οι Times of Israel.

Επτά κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, μεταδίδει το κανάλι 13 του Ισραήλ, αναφέροντας ότι σε αυτές περιλαμβάνονται οι πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας. «Η Χαμάς ελέγχει στην πραγματικότητα οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» επιβεβαιώνει και ο Ισραηλινός στρατός (IDF), χωρίς ωστόσο να τις κατονομάζει.

«Είμαστε σε πόλεμο» δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας, μετά την μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ που έχει εξαπολύσει εδώ και χρόνια η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από άνδρες της οργάνωσης στη Γάζα και Παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Την επίθεση στο Ισραήλ καταδικάζει η διεθνής κοινότητα, ενώ το Ιράν πανηγυρίζει και το Κατάρ κατηγορεί τους Ισραηλίτες ότι αυτοί ευθύνονται για την κλιμάκωση.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

16: 49 ΟΗΕ: Έκκληση για άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα

16:43 Ισραηλινό κανάλι Ν12: Περίπου 50 οι όμηροι της Χαμάς

Νέες πληροφορίες για τον αριθμό των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από μέλη της Χαμάς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα μετέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου το ισραηλινό κανάλι Ν12.

16:35 Χαμάς: Ποια είναι η παλαιστινιακή οργάνωση που εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ

16:24 Η Μάλτα ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κεκλεισμένων των θυρών ζήτησε η Μάλτα έπειτα από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν σήμερα διπλωμάτες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ΣΑ θα συγκληθεί αύριο Κυριακή, αναφέρει το Reuters.

16:22 Υπ. Άμυνας ΗΠΑ: Θα διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ έχει όλα όσα χρειάζεται για να αμυνθεί

Οι ΗΠΑ θα εργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι το Ισραήλ έχει αυτό που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

16:16 Ζελένσκι: Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα είναι αδιαμφισβήτητο

Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε σήμερα την «τρομοκρατική επίθεση» της Χαμάς, όπως την χαρακτήρισε, με στόχο το Ισραήλ και υποστήριξε το δικαίωμα της χώρας στη νόμιμη άμυνα.

16:09 H Jerusalem Post αναφέρει ότι φέρεται να έχουν απαχθεί περισσότεροι από 30 Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες από τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες.

16:06 Νέα βίντεο από τους βομβαρδισμούς της Ισραηλινής Αεροπορίας εναντίον της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας έχουν εξαπολύσει την επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά» μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το πρωί του Σαββάτου.

16:04 Πρέσβης Ισραήλ στη Γερμανία: Το Ιράν βρίσκεται πίσω από την επίθεση της Χαμάς

Οπρέσβης του Ισραήλ στη Γερμανία κατηγόρησε το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τη σημερινή επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.

«Θα κάνουμε τα πάντα, όχι μόνο για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, αλλά επίσης και για να τιμωρήσουμε όλους τους υπεύθυνους», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο Ρον Πρόσορ.

15:54 Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα τις απρόκλητες επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς εναντίον ισραηλινών πολιτών. Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για τις ισραηλινές ζωές που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις», είπε στον ισραηλινό ομόλογό του Τζάτσι Χανέγκμπι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

15:29 Α. Γεωργιάδης: Είμαστε με τον πολιτισμό, είμαστε με το Ισραήλ

Τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ εκφράζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι με τον ισραηλινό λαό.

15:37 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ

Μαζική ήταν η διεθνής αντίδραση και η καταδίκη της αποτρόπαιας επίθεσης κατά του Ισραήλ.

15:31 Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο - Ο εχθρός θα πληρώσει τεράστιο τίμημα

Καλώ όλους τους πολίτες του Ισραήλ να ενωθούν για να πετύχουμε τον υψηλότερο στόχο μας, τη νίκη στον πόλεμο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, που συγκάλεσε μετά την επίθεση των τρομοκρατών, εν μέσω αναφορών για αρκετούς νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες σε συγκρούσεις που μαίνονται με τρομοκράτες της Χαμάς που έχουν διεισδύσει σε πολλές πόλεις του νότιου Ισραήλ.

15:14: Το News 12 αναφέρει ότι σκοτώθηκαν 40 Ισραηλινοί και τραυματίστηκαν 740 από την επίθεση της Χαμάς, όπως αναμεταδίδει το Reuters

15:12 Κατ. Σακελλαροπούλου: Καταδικάζει τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου καταδίκασε, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Τwitter), τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος Ισραηλινών πολιτών και τόνισε ότι «είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ».

15:00 Το Κατάρ κατηγορεί το Ισραήλ για την κλιμάκωση και ζητά αυτοσυγκράτηση

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέδωσε το Σάββατο ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι το Ισραήλ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας με τον παλαιστινιακό λαό.

14:24 Ν. Δένδιας: Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ», τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

14:23 Σαουδική Αραβία: Καλούμε σε άμεση παύση της βίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε το Σάββατο «άμεση παύση της βίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

14:08 Μπορέλ: Ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Tην άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα εν μέσω μιας μαζικής επίθεσης από την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς, ζήτησε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

14:04 Το Ιράν στηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς

Ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συνεχάρη σήμερα τους «Παλαιστίνιους μαχητές» (όπως αποκαλεί τους τρομοκράτες της Χαμάς) για την μεγαλύτερη επίθεση που εξαπέλυσαν κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, μετέδωσε η ημιεπίσημη ειδησεογραφική ιστοσελίδα ISNA news.

14:00 Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι κρατά αιχμάλωτο τον Ισραηλινό υποστράτηγο Νιμρόντ Αλόνι.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από άνδρες της οργάνωσης στη Γάζα και Παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να διακριβώσει τη γνησιότητα του βίντεο.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

13:52 Η Χαμάς αιχμαλώτισε Ισραηλινούς στρατιώτες και τους μεταφέρει στη Γάζα (vid)

Ηπαλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

13:46 Πρέσβης Ισραήλ: Ευχαριστώ την Ελλάδα και τον Κυρ. Μητσοτάκη που στέκονται δίπλα μας

«Ευχαριστώ Πρωθυπουργέ και ευχαριστώ Ελλάδα που στέκεστε σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή με το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρέσβης του Ισραήλ Νόαμ Κατς μετά τις δηλώσεις στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και των μηνύματα συμπαράστασης από Έλληνες πολίτες μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

13:25 Κυρ. Μητσοτάκης: Καταδικάζω έντονα την φρικτή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ

Την φρικτή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων, καταδικάζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) στα αγγλικά.

13:24 Ερντογάν για Ισραήλ - Χαμάς: Κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές

«Κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Πρέπει να αποφεύγουν τις επιθετικές ενέργειες», είπε σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματός του ΑΚP στην Άγκυρα, ο Ερντογάν.

13:16 Ισραηλινός στρατός: Πλάνα από την αεροπορική επίθεση κατά των τρομοκρατών

Πλάνα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε κατά των Παλαιστίνιων τρομοκρατών οι οποίοι επιτέθηκαν απρόκλητα στην ισραηλινή επικράτεια προκαλώντας το θάνατο μέχρι στιγμής 22 ατόμων και εκατοντάδες τραυματίες δημοσίευσε η Πολεμική Αεροπορία του Ισρραήλ.

IDF publishes footage of strikes on Hamas assets in the Gaza Strip. Air Force jets have used so far more than 16 tons of munitions. pic.twitter.com/TpvK9f21oX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

In the last few hours, dozens of IDF fighter jets struck 17 military compounds and 4 operational command centers belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Hr7t9A2ajq — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

13:15 Η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει να ρίχνει βόμβα από drone σε στρατιωτικό ασθενοφόρο κοντά στα σύνορα της Γάζας, τραυματίζοντας το υγειονομικό προσωπικό, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ενδέχεται να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα πολέμου.

Hamas publishes a video showing it dropping a bomb from a drone on a military ambulance near the Gaza border, wounding troops. pic.twitter.com/5jJJnsBtbP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια.

13:12 Μεσανατολικό - Αμπάς: Ο παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε το Σάββατο ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στη «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

13:00 Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί από τις επιθέσεις ανακοίνωσε η Ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ( Magen David Adom), και το Υπουργείο Υγείας σε ενημερωτικό δελτίο να ανακοινώνει ότι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία 545 τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, επτά κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, μεταδίδει το κανάλι 13 του Ισραήλ, αναφέροντας ότι σε αυτές περιλαμβάνονται οι πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας. «Η Χαμάς ελέγχει στην πραγματικότητα οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» επιβεβαβαιώνει και ο Ισραηλινός στρατός (IDF), χωρίς ωστόσο να τις κατονομάζει.

12:30 Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις προσπάθειες του άμαχου πληθυσμού να αποφύγει την επίθεση των ένοπλων τρομοκρατών.

13:00 Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των τρομοκράτων που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

⚔️Swords of Iron⚔️



The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

12:44: Καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ Ρωσία, Ουκρανία και Αίγυπτος

Ρωσία, Ουκρανία και Αίγυπτος καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

12:42 Χεζμπολάχ: Η επίθεση από τη Γάζα είναι μήνυμα κατά της εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ

ΗΧεζμπολάχ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση αναφέροντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και ότι βρίσκεται σε «άμεση επαφή με την ηγεσία της παλαιστινιακής αντίστασης».

Μετά τα γεγονότα με την εκτόξευση ρουκετών από τρομοκράτες στη Γάζα κατά του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ προσθέτει ότι πρόκειται για μια «αποφασιστική απάντηση στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ισραήλ και ένα μήνυμα σε αυτούς που επιδιώκουν την εξομάλυνση με το Ισραήλ».

12: 20 Jerusalem Post: Γιατί η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post και ο αρθρογράφος, Σεθ Φράντζμαν, πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει από τότε που η ομάδα ανέλαβε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό γιατί συνδυάζει πυρά ρουκετών και επιθέσεις κατά μήκος των συνόρων της Γάζας.

12:19 Νετανιάχου: Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε

«Πολίτες του Ισραήλ, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Και θα νικήσουμε». Είναι η πρώτη δημόσια δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη μαζική επίθεση της Χαμάς. Επιστρατεύονται δεκάδες χιλιάδες έφεδροι και οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύουν την επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά».

12:11 Άνευ προηγουμένου πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ καταγγέλει ο Ισραηλινός Πρέσβης

«Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Γάζα. Υπάρχουν πολλά θύματα» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς.

12:05 ΥΠΕΞ Βρετανία: «Καταδικάζει απερίφραστα» την επίθεση της Χαμάς σήμερα στο Ισραήλ

Η Βρετανία «καταδικάζει απερίφραστα» την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σήμερα κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

11:52 ΕΕ: Καταδίκη της ευρωπαϊκής ηγεσίας για τις επιθέσεις στο Ισραήλ

Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Ζοζέπ Μπορέλ και Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασαν την καταδίκη των επιθέσεων κατά του Ισραήλ

11:45 Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ

10:59: ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ - «Στεκόμαστε στο πλευρό του»

Την αιφνιδιαστική επίθεση που δέχτηκε σήμερα το Ισραήλ από την Χαμάς με ομοβροντία ρουκετών καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ομοβροντία Ρουκετών κατά του Ισραήλ

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, αυτή τη στιγμή στα νότια υπάρχουν 21 ενεργές επιχειρήσεις» ανέφερε αστυνομικός διοικητής, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι τρομοκράτες εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων τρομοκρατών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. BREAKING

Gaza militans have managed to infiltrate inside Israel city/ies, on vehicles and paragliders, under the rocket barrage. Shooting ongoing.



Hundreds of rockets launched, many have hit inside Israel https://t.co/Y9CGZWp9cD — avi scharf (@avischarf) October 7, 2023

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Εκρήξεις ακούγονταν σε πόλεις γύρω από το Τελ Αβίβ και έξω από την Ιερουσαλήμ, καθώς δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ για πάνω από μία ώρα. Μία Ισραηλινή σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ αργότερα πληροφορίες ανέφεραν για τουλάχιστον έξι νεκρούς και 100 τραυματίες.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.



Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023

Κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι άκουγαν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων τρομοκρατών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, τρομοκρατών μπήκαν σε αστυνομικό μέγαρο στην πόλη Σντερότ και ανταλλάσουν πυρά με τους αστυνομικούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα το πρωί τη διείσδυση «απροσδιόριστου αριθμού τρομοκρατών» στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι IDF δηλώνουν κατάσταση ετοιμότητας για πόλεμο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. «Υπήρξαν εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος από τη Γάζα και τρομοκράτες έχουν διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από διάφορα σημεία εισόδου. Οι κάτοικοι στα νότια και στο κέντρο της χώρας οφείλουν να βρίσκονται κοντά σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια της Γάζας πρέπει να παραμείνουν εντός ασφαλούς χώρου».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι ο αρχηγός του επιτελείου πραγματοποιούσε το πρωί του Σαββάτου αξιολόγηση της κατάστασης και ενέκρινε σχέδια για τη συνέχιση των επιχειρήσεων των IDF.

Ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων στρατιωτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των IDF. «Η Χαμάς είναι η κυρίαρχη οντότητα στη Λωρίδα της Γάζας, υπεύθυνη για την επίθεση αυτή και θα φέρει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα», ανέφεραν οι IDF.

🇮🇱 | #BREAKING_NEWS: #Israel declares a state of war after multiple infiltrations and rocket attacks from the #GazaStrip. #URGENT: Currently, rocket #attacks from the Gaza Strip continue on several Israeli #cities.



Israeli firefighters are trying to put out fires that broke… pic.twitter.com/NdRm7GU0Dm — WTF-NeW (@WTFNeW8) October 7, 2023

Τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε απευθείας ένα κτίριο στο περιφερειακό συμβούλιο Gederot, σκοτώνοντας μια γυναίκα ηλικίας 60 ετών, σύμφωνα με το Magen David Adom. Οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) άρχισαν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας.

Χαμάς: Καλεί τους μουσουλμάνους να εξαπολύσουν επίθεση

Νωρίτερα η Jerusalem Post η Χαμάς ανέφερε ότι έχει αιχμαλωτίσει πέντε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν, επίσης ότι μέλη της Χαμάς κατέλαβαν αστυνομικό τμήμα στην μεθοριακή πόλη Σντερότ και κρατούν αρκετούς ομήρους ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφόρησαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Ο Μοχάμαντ Ντέιφ,, στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας επιχείρησης για την «απελευθέρωση» του συγκροτήματος του τεμένους αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτό είναι μόνο το πρώτο στάδιο» των νέων επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι σήμερα εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

«Προειδοποιήσαμε τον εχθρό να μην συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον του τεμένους αλ Άκσα… Η εποχή της επιθετικότητας του εχθρού χωρίς απάντηση έχει τελειώσει. Καλώ τους Παλαιστίνιους παντού στη Δυτική Όχθη και εντός της Πράσινης Γραμμής να εξαπολύσουν μια επίθεση χωρίς περιορισμό. Πηγαίνετε σε όλους τους δρόμους. Καλώ τους μουσουλμάνους παντού να εξαπολύσουν επίθεση», είπε ο Ντέιφ.

Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν επίσης ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από τρομοκρατών ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφόρησαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικού στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων.

🇵🇸🇮🇱 | URGENTE: Enfrentamientos en frontera de Gaza con Israel: pic.twitter.com/qCakudobBo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2023

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει: «Αυτό το Σαμπάτ και την ιερή γιορτή του Σιμχάτ Τορά, το #σραήλ αντιμετωπίζει σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα. Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ανυποψίαστων αμάχων και τρομοκράτες διείσδυσαν σε ισραηλινό έδαφος. Αυτές οι άνανδρες πράξεις απλώς ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τους πολίτες μας».

Αυτό το Σαμπάτ και την ιερή γιορτή του Σιμχάτ Τορά, το #Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη #Γάζα.

Η #Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ανυποψίαστων αμάχων και #τρομοκράτες διείσδυσαν σε ισραηλινό έδαφος.

Αυτές οι άνανδρες πράξεις απλώς ενισχύουν την… pic.twitter.com/ArQhtHiHKD — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 7, 2023

