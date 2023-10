Ν. Δένδιας: Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ», τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» υπογραμμίζει.

We strongly condemn the terrorist attacks against Israel. 🇮🇱 has the right to defend itself.

Την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων, καταδικάζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) στα αγγλικά. «Καταδικάζω σθεναρά τη σημερινή αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

I strongly condemn today’s atrocious terrorist attack against Israel, causing a high number of casualties among civilians. We stand by the people of Israel and fully support its right to self- defense.