Αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα εξαπολύει το Ισραήλ μετά την αιφνίδια και απρόκλητη επίθεση της Χαμάς με ομοβροντία ρουκετών και τη διείσδυση τρομοκρατών από τη Λωρίδα της Γάζας στην ισραηλινή επικράτεια, με τα ισραηλινά ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι μαίνονται μάχες σε 20 οικισμούς, ενώ η Χαμάς υποστηρίζει ότι κρατά ομήρους πέντε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί από τις επιθέσεις ανακοίνωσε η Ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ( Magen David Adom), και το Υπουργείο Υγείας σε ενημερωτικό δελτίο να ανακοινώνει ότι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία 545 τραυματίες

Την ίδια στιγμή, επτά κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, μεταδίδει το κανάλι 13 του Ισραήλ, αναφέροντας ότι σε αυτές περιλαμβάνονται οι πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας. «Η Χαμάς ελέγχει στην πραγματικότητα οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» επιβεβαβαιώνει και ο Ισραηλινός στρατός (IDF), χωρίς ωστόσο να τις κατονομάζει.

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

אנחנו במלחמה.

Σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, καθώς εκτοξεύονταν 5.000 ρουκέτες από τη Γάζα το πρωί του Σαββάτου και τρομοκράτες διείσδυαν σε ισραηλινή επικράτεια με τους πολίτες να καλούνται στα καταφύγια.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

⚔️Swords of Iron⚔️



The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning.

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, αυτή τη στιγμή στα νότια υπάρχουν 21 ενεργές επιχειρήσεις» ανέφερε αστυνομικός διοικητής, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι τρομοκράτες εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Beyond Horrific visuals from Sderot Southern Israel!

Hamas & Palestinian terrorists from Gaza strip has infiltrated into Israel & shooting every innocent civilian they see on the street!



Israel declares state of war, Justice for Palestine really?#Israelpic.twitter.com/bSFpWX3tna — Vishal Verma (@VishalVerma_9) October 7, 2023

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων τρομοκρατών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. BREAKING

Gaza militans have managed to infiltrate inside Israel city/ies, on vehicles and paragliders, under the rocket barrage. Shooting ongoing.



Hundreds of rockets launched, many have hit inside Israel https://t.co/Y9CGZWp9cD — avi scharf (@avischarf) October 7, 2023

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Εκρήξεις ακούγονταν σε πόλεις γύρω από το Τελ Αβίβ και έξω από την Ιερουσαλήμ, καθώς δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ για πάνω από μία ώρα. Μία Ισραηλινή σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ αργότερα πληροφορίες ανέφεραν για τουλάχιστον έξι νεκρούς και 100 τραυματίες.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.



Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza

Κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι άκουγαν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων τρομοκρατών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, τρομοκρατών μπήκαν σε αστυνομικό μέγαρο στην πόλη Σντερότ και ανταλλάσουν πυρά με τους αστυνομικούς.

Palestinian Hamas terrorists infiltrated into Israel from Gaza, firing on residents.#Israel under attack.

Painful reminder of 26/11 Mumbai terror attacks.



Stay strong & fight back hard #Israel. pic.twitter.com/bbpJMx1nmm — Prashant Umrao (@ippatel) October 7, 2023

BREAKING: Palestinian fighters have launched rocket attacks into Israel and ground attacks on settlements after breaching Israel's border. #Israel #Gaza

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα το πρωί τη διείσδυση «απροσδιόριστου αριθμού τρομοκρατών» στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι IDF δηλώνουν κατάσταση ετοιμότητας για πόλεμο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. «Υπήρξαν εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος από τη Γάζα και τρομοκράτες έχουν διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από διάφορα σημεία εισόδου. Οι κάτοικοι στα νότια και στο κέντρο της χώρας οφείλουν να βρίσκονται κοντά σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια της Γάζας πρέπει να παραμείνουν εντός ασφαλούς χώρου».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι ο αρχηγός του επιτελείου πραγματοποιούσε το πρωί του Σαββάτου αξιολόγηση της κατάστασης και ενέκρινε σχέδια για τη συνέχιση των επιχειρήσεων των IDF.

Ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων στρατιωτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των IDF. «Η Χαμάς είναι η κυρίαρχη οντότητα στη Λωρίδα της Γάζας, υπεύθυνη για την επίθεση αυτή και θα φέρει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα», ανέφεραν οι IDF.

🇮🇱 | #BREAKING_NEWS: #Israel declares a state of war after multiple infiltrations and rocket attacks from the #GazaStrip. #URGENT: Currently, rocket #attacks from the Gaza Strip continue on several Israeli #cities.



Israeli firefighters are trying to put out fires that broke… pic.twitter.com/NdRm7GU0Dm — WTF-NeW (@WTFNeW8) October 7, 2023

Τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε απευθείας ένα κτίριο στο περιφερειακό συμβούλιο Gederot, σκοτώνοντας μια γυναίκα ηλικίας 60 ετών, σύμφωνα με το Magen David Adom. Οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) άρχισαν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας.

Χαμάς: Απαγάγαμε Ισραηλινούς στρατιώτες

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post η Χαμάς υποστήριξε ότι έχει απαγάγει πέντε Ισραηλινούς στρατιώτες, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ο στρατός του Ισραήλ.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν, επίσης ότι μέλη της Χαμάς κατέλαβαν αστυνομικό τμήμα στην μεθοριακή πόλη Σντερότ και κρατούν αρκετούς ομήρους ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφόρησαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Ο Μοχάμαντ Ντέιφ,, στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας επιχείρησης για την «απελευθέρωση» του συγκροτήματος του τεμένους αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτό είναι μόνο το πρώτο στάδιο» των νέων επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι σήμερα εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

«Προειδοποιήσαμε τον εχθρό να μην συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον του τεμένους αλ Άκσα… Η εποχή της επιθετικότητας του εχθρού χωρίς απάντηση έχει τελειώσει. Καλώ τους Παλαιστίνιους παντού στη Δυτική Όχθη και εντός της Πράσινης Γραμμής να εξαπολύσουν μια επίθεση χωρίς περιορισμό. Πηγαίνετε σε όλους τους δρόμους. Καλώ τους μουσουλμάνους παντού να εξαπολύσουν επίθεση», είπε ο Ντέιφ.

Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν επίσης ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από τρομοκρατών ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφόρησαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικού στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων.

🇵🇸🇮🇱 | URGENTE: Enfrentamientos en frontera de Gaza con Israel:

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει: «Αυτό το Σαμπάτ και την ιερή γιορτή του Σιμχάτ Τορά, το #σραήλ αντιμετωπίζει σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα. Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ανυποψίαστων αμάχων και τρομοκράτες διείσδυσαν σε ισραηλινό έδαφος. Αυτές οι άνανδρες πράξεις απλώς ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τους πολίτες μας».

Αυτό το Σαμπάτ και την ιερή γιορτή του Σιμχάτ Τορά, το #Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη #Γάζα.

Η #Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ανυποψίαστων αμάχων και #τρομοκράτες διείσδυσαν σε ισραηλινό έδαφος.

Αυτές οι άνανδρες πράξεις απλώς ενισχύουν την… pic.twitter.com/ArQhtHiHKD — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 7, 2023

Πρώτη ημερομηνία ενημέρωσης: 7 Οκτωβρίου 2023, ώρα 9:13