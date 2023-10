Χεζμπολάχ: Η επίθεση από τη Γάζα είναι μήνυμα κατά της εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση αναφέροντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και ότι βρίσκεται σε «άμεση επαφή με την ηγεσία της παλαιστινιακής αντίστασης».

Μετά τα γεγονότα με την εκτόξευση ρουκετών από μαχητές στη Γάζα κατά του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ προσθέτει ότι πρόκειται για μια «αποφασιστική απάντηση στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ισραήλ και ένα μήνυμα σε αυτούς που επιδιώκουν την εξομάλυνση με το Ισραήλ».

#Lebanon #Hezbollah: “The resistance operation is a message to the Arab and Islamic worlds, the international community and those seeking normalization that the Palestinian cause does not die until victory and liberation”