ΥΠΕΞ Βρετανία: «Καταδικάζει απερίφραστα» την επίθεση της Χαμάς σήμερα στο Ισραήλ

Η Βρετανία «καταδικάζει απερίφραστα» την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σήμερα κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα τις τρομερές επιθέσεις της Χαμάς κατά Ισραηλινών αμάχων. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίζει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του», ανέφερε ο Κλέβερλι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The UK unequivocally condemns the horrific attacks by Hamas on Israeli civilians.



The UK will always support Israel’s right to defend itself.