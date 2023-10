Ερντογάν για Ισραήλ - Χαμάς: Κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές

«Κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Πρέπει να αποφεύγουν τις επιθετικές ενέργειες», είπε σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματός του ΑΚP στην Άγκυρα, ο Ερντογάν.

Türkiye’s President Recep Tayyip Erodgan speaks at governing AK Party's extraordinary congress:



- In light of events that took place in Israel today, I call upon all parties to exercise restraint

- We’ll continue to oppose any attempt against Al Aqsa Mosque pic.twitter.com/nC6itbDAHl