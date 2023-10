ΕΕ: Καταδίκη της ευρωπαϊκής ηγεσίας για τις επιθέσεις στο Ισραήλ

Την καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις αδιάκριτες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ και του λαού του σήμερα το πρωί, προκαλώντας τρόμο και βία κατά αθώων πολιτών. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα. Η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τον ισραηλινό λαό σε αυτή τη φρικτή στιγμή» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Strongly condemn the indiscriminate attacks launched against #Israel and its people this morning inflicting terror and violence against innocent citizens.



My thoughts are with all the victims.



EU stands in solidarity with Israeli people in this horrific moment. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 7, 2023

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε «απερίφραστα την επίθεση που πραγματοποίησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Είναι η τρομοκρατία στην πιο απεχθή μορφή της. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι τέτοιων αποτρόπαιων επιθέσεων».

I unequivocally condemn the attack carried out by Hamas terrorists against Israel.



It is terrorism in its most despicable form.



Israel has the right to defend itself against such heinous attacks. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2023

«Αυτή η φρικτή βία πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η τρομοκρατία και η βία δεν λύνουν τίποτα» σημείωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προσθέτοντας ότι «η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Ισραήλ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

We follow with anguish the news coming from #Israel. We unequivocally condemn the attacks by Hamas.



This horrific violence must stop immediately. Terrorism and violence solve nothing.



The EU expresses its solidarity with Israel in these difficult moments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 7, 2023

Tέλος, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα υπογράμμισε : «καταδικάζουμε τον τρόμο και τη βία που ασκείται εναντίον αθώων ανθρώπων. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που βρίσκονται υπό πυρά, όλους τους πρώτους ανταποκριτές και αυτούς που αμύνονται ενάντια σε αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις. Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ».