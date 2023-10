Ισραηλινός στρατός: Πλάνα από την αεροπορική επίθεση κατά των τρομοκρατών

Πλάνα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε κατά των Παλαιστίνιων τρομοκρατών οι οποίοι επιτέθηκαν απρόκλητα στην ισραηλινή επικράτεια προκαλώντας το θάνατο μέχρι στιγμής 22 ατόμων και εκατοντάδες τραυματίες δημοσίευσε η Πολεμική Αεροπορία του Ισρραήλ.

Τα αεροσκάφη της IAF έχουν μέχρι στιγμής ρίξει περισσότερους από 16 τόνους πυρομαχικών, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Αρκετές μονάδες του ισραηλινού στρατού έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα της Γάζας, καθώς ο στρατός επικεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών του στην καταπολέμηση των τρομοκρατών της Χαμάς που βρίσκονται ακόμη στο ισραηλινό έδαφος.

IDF publishes footage of strikes on Hamas assets in the Gaza Strip. Air Force jets have used so far more than 16 tons of munitions. pic.twitter.com/TpvK9f21oX