Η Χαμάς αιχμαλώτισε Ισραηλινούς στρατιώτες και τους μεταφέρει στη Γάζα (vid)

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, περίπου 545 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς.

Η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών κάνει λόγο για 22 νεκρούς Ισραηλινούς επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

Επίσης, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι κρατά αιχμάλωτο τον Ισραηλινό υποστράτηγο Νιμρόντ Αλόνι.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

