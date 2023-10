Κατ. Σακελλαροπούλου: Καταδικάζει τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου καταδίκασε, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Τwitter), τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος Ισραηλινών πολιτών και τόνισε ότι «είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ».

Ειδικότερα, κατά την ανάρτησή της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Shocked by the news of the terrorist attacks against Israeli citizens, we condemn these atrocious acts of hatred and violence and stand in solidarity with Israel».

«Συγκλονισμένοι από τα νέα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών, καταδικάζουμε αυτές τις φρικτές πράξεις μίσους και βίας και είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ».