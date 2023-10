Μπορέλ: Ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Tην άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα εν μέσω μιας μαζικής επίθεσης από την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς, ζήτησε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι ειδήσεις για αμάχους που συλλαμβάνονται ως όμηροι στα σπίτια τους ή στη Γάζα είναι φρικτές», έγραψε στο X, παλαιότερο ως Twitter. «Αυτό είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο», σημειώνει και τονίζει πως «Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως».

Ο ίδιος αναφέριε ακόμα σε δεύτερη ανάρτηση ότι «οι αδιάκριτες επιθέσεις της Χαμάς προκαλούν βαθιά οδύνη στον ισραηλινό λαό, αυξάνοντας την ένταση και υπονομεύουν τα παλαιστινιακά συμφέροντα» και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύητου στο Ισραήλ. «Περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο να εργαστούμε για μια βιώσιμη ειρήνη μέσω νέων προσπαθειών», συμπληρώνει.

News of civilians taken as hostages in their homes or to Gaza are appalling.



This is against international law.



Hostages must be released immediately.