Α. Γεωργιάδης: Είμαστε με τον πολιτισμό, είμαστε με το Ισραήλ

Τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ εκφράζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι με τον ισραηλινό λαό.

«Οι εικόνες των βαρβάρων που ξεγυμνώνουν τα πτώματα των γυναικών του Ισραήλ και τα περιφέρουν ως τρόπαια γελώντας και εξευτελίζοντάς τα, γυρνούν την ανθρωπότητα αιώνες πίσω. Μόνον ντροπή γεννούν για τους Παλαιστινίους αυτές οι σκηνές. Ντροπή αιώνια! Είμαστε με τον πολιτισμό, είμαστε με τους αμάχους που σκοτώθηκαν και εξευτελίστηκαν ακόμη και νεκροί, είμαστε με το @IsraelinGreece», γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του είχε καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ.

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

I strongly condemn today’s atrocious terrorist attack against Israel, causing a high number of casualties among civilians. We stand by the people of Israel and fully support its right to self- defense.