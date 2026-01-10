Telegraph, BBC, Reuters

Το θεοκρατικό καθεστώς του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιμένει στην τακτική της βίαιης καταστολής των μαζικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται για 14η ημέρα στο Ιράν, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 210 και τους τραυματίες να κατακλύζουν τα νοσοκομεία.

Δείτε το βίντεο από τις διαδηλώσεις στη συνοικία Ekbatan της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου

گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از تهران از شکل گیری تظاهرات اعتراضی در بسیار از مناطق شهرحکایت دارند. در این ویدیو که از شهرک اکباتان منتشر شده است، معترضان فریاد «مرگ بر خامنه‌ای» سر می‌دهند. pic.twitter.com/vj1pKHBYXF — ایران وایر (@iranwire) January 10, 2026

(Η ανάρτηση καταγράφει μια νυχτερινή διαδήλωση στη συνοικία Ekbatan της Τεχεράνης στις 10 Ιανουαρίου 2026, όπου πλήθη φωνάζουν «Θάνατος στον Χαμενεΐ» σε ομιχλώδεις δρόμους φωτισμένους από φακούς κινητών τηλεφώνων, στο πλαίσιο των εντεινόμενων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος που έχουν αναφερθεί σε πολλές συνοικίες της Τεχεράνης, όπως η Πουνάκ και η Τσίτγκαρ)

Την ίδια στιγμή, έκθεση στον βρετανικό Telegraph αποκαλύπτει ότι οι μουλάδες έθεσαν σε ύψιστο συναγερμό τους Φρουρούς της Επανάστασης, τη στιγμή που η λαϊκή οργή ξεχειλίζει εναντίον τους.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «το καθεστώς δεν έχει αισθανθεί ποτέ τόσο απειλούμενο από τις διαδηλώσεις όσο τώρα». Συγκεκριμένα, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού κατόπιν διαταγής του Χαμενεΐ.

Όπως επισήμανε η ίδια πηγή, οι καθώς οι δυνάμεις του καθεστώτος παραμένουν σε επίπεδα επιφυλακής «ακόμη υψηλότερα από ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου».

Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο Χαμενεΐ «είναι σε στενότερη επαφή με το IRGC παρά με τον στρατό ή την αστυνομία, λόγω της πεποίθησής του ότι «ο κίνδυνος αποστασίας του IRGC είναι σχεδόν ανύπαρκτος» και του φόβου ότι μέλη άλλων δυνάμεων μπορεί να αποστατήσουν, αφήνοντάς τον απροστάτευτο».

Οι διαδηλωτές έχουν αρχίσει να στοχεύουν κυβερνητικούς αξιωματούχους και κρατικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πυρπόλησης ενός γραφείου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB) στο Ισφαχάν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της επαρχίας Βόρειο Χορασάν ανέφερε ότι ο εισαγγελέας της πόλης Εσφαράγιεν, Αλί Ακμπάρ Χοσεϊνζάντε, και αρκετοί αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου σκοτώθηκαν όταν η καλύβα στην οποία είχαν καταφύγει έπιασε φωτιά.

Ο στρατιωτικός αξιωματικός του καθεστώτος Μοχάμαντ Τζαβάντ Μπακσχάν σκοτώθηκε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, η οποία επικαλείται ιρανικές τηλεοπτικές εκπομπές.

Ορισμένοι σύμμαχοι του Χαμενεΐ, όπως ο ευνοούμενος από το καθεστώς οικονομολόγος Σαΐντ Λάιλαζ, έχουν ενθαρρύνει τον Ανώτατο Ηγέτη να παραιτηθεί, καθώς εντείνονται οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.

Σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Την ίδια στιγμή, λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ μεταδίδει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε καταφύγιο στην έρημο του Ταμπάς, στο ανατολικό Ιράν.

🚨⚡️BREAKING: Iran’s Supreme Leader, Ali Khamenei, has been transferred by the Islamic Revolutionary Guard Corps to a remote desert hideout in Tabas, eastern Iran, amid escalating nationwide protests pic.twitter.com/Ck4Gf7Ob5t — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) January 9, 2026

Τραμπ: Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία - Έτοιμες οι ΗΠΑ να βοηθήσουν

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Κόκκινη γραμμή» για τους Φρουρούς της Επανάστασης η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησαν σήμερα ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, εδώ και χρόνια.

BBC: Γεμάτα τα νοσοκομεία της Τεχεράνης από τραυματίες

Iranian protesters have set fire to the Al-Rasool Mosque in Tehran.



The Islamic Regime is more vulnerable than ever before. pic.twitter.com/ZQeSsl91r0 — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) January 10, 2026

Ένας γιατρός είπε ότι ένα οφθαλμολογικό νοσοκομείο στην Τεχεράνη είχε τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το BBC έλαβε επίσης ένα μήνυμα από έναν νοσοκόμο σε άλλο νοσοκομείο που έλεγε ότι δεν είχε αρκετούς χειρουργούς για να αντιμετωπίσει την εισροή ασθενών.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «μεγάλο πρόβλημα» και προειδοποίησε ότι «καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να πυροβολούμε».

Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι μετέτρεψαν τις διαμαρτυρίες σε αυτό που αποκάλεσε «βίαιες ανατρεπτικές πράξεις και εκτεταμένη βανδαλιστική συμπεριφορά».

Οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, που συνεχίστηκαν το Σάββατο, έλαβαν χώρα σε δεκάδες τοποθεσίες, με δύο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί.

Το BBC και οι περισσότερες άλλες διεθνείς ειδησεογραφικές οργανώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν ειδήσεις από το εσωτερικό του Ιράν, ενώ η χώρα βρίσκεται σε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου από το βράδυ της Πέμπτης, γεγονός που δυσχεραίνει τη συλλογή και την επαλήθευση πληροφοριών.

The actions of the Iranian anti-regime protesters in Iran’s 2nd-largest city Mashhad drive home just how large the protests are.



Well over 100 000 protesters were involved in blocking roads in and around the city. pic.twitter.com/d1jPAsqGQI — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Ένας γιατρός από το Ιράν, ο οποίος επικοινώνησε με το BBC μέσω του δορυφορικού διαδικτύου Starlink την Παρασκευή το βράδυ, είπε ότι το νοσοκομείο Farabi, το κύριο κέντρο οφθαλμολογίας της Τεχεράνης, είχε τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να είναι υπερφορτωμένες.

Οι μη επείγουσες εισαγωγές και χειρουργικές επεμβάσεις φέρεται να έχουν ανασταλεί και το προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις επείγουσες περιπτώσεις. Το BBC έλαβε επίσης ένα βίντεο και ένα ηχητικό μήνυμα από έναν γιατρό σε ένα νοσοκομείο στη νοτιοδυτική πόλη Σιράζ την Πέμπτη.

Ο γιατρός είπε ότι μεταφέρθηκαν πολλοί τραυματίες και ότι το νοσοκομείο δεν είχε αρκετούς χειρουργούς για να αντιμετωπίσει την εισροή. Ισχυρίστηκε ότι πολλοί από τους τραυματίες είχαν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι και στα μάτια.

Ένας υγειονομικός υπάλληλος σε άλλο νοσοκομείο της Τεχεράνης είπε επίσης στο BBC ότι μεταξύ των ασθενών τους υπήρχαν και θύματα τραυμάτων από πυροβολισμούς.

What a cursed silence.

The footage comes from a place that is neither a hospital nor a morgue. Hospitals and morgues are overwhelmed, and families are forced to search for their loved ones in temporary, unknown locations.

What is happening in Iran right now is an unprecedented… pic.twitter.com/op4DcECHSg — Hamidreza (@justchangingun) January 10, 2026

Βίντεο που διαδηλωτής κατεβάζει τη σημαία του ιρανικού καθεστώτος από την πρεσβεία του Λονδίνου

Ένας διαδηλωτής ανέβηκε στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας στο Λονδίνο και κατέβασε τη σημαία του καθεστώτος.

Βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα να κατεβάζει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να την αντικαθιστά με τη σημαία «Λιοντάρι και Ήλιος» που χρησιμοποιούνταν πριν από το 1979.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έστειλε επιπλέον αστυνομικούς στο σημείο, στο Κένσινγκτον.

«Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» δηλώνει ο εξόριστος γιος του Σάχη

Εν τω μεταξύ, ο εξόριστος διάδοχος του ιρανικού θρόνου Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τους Ιρανούς σε νέα κλιμάκωση διαδηλώσεων και γενική απεργία, ενώ δήλωσε ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα.

Ο Παχλαβί, απηύθυνε το Σάββατο νέο κάλεσμα για πανεθνική κινητοποίηση, ζητώντας από τους Ιρανούς να επιστρέψουν στους δρόμους το Σαββατοκύριακο και να κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες μέσω στοχευμένων απεργιών και συντονισμένων ενεργειών, την ώρα που οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις εντείνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία επικαλούνται διεθνή μέσα, ο Παχλαβί εξήρε τους διαδηλωτές επειδή αψήφησαν τις «απειλές» της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν και υποστήριξε ότι οι ανανεωμένες διαδηλώσεις το βράδυ της Παρασκευής προκάλεσαν ισχυρό πλήγμα στο κυβερνών κατεστημένο.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

«Να κοπούν οι οικονομικές αρτηρίες του καθεστώτος»

Σύμφωνα με τον Παχλαβί, η διαρκής πίεση στους δρόμους σε συνδυασμό με την οικονομική αποδιοργάνωση θα μπορούσε να οδηγήσει την Ισλαμική Δημοκρατία σε κατάρρευση.

«Με την αποφασιστική σας ανταπόκριση στο πρώτο κάλεσμα, είμαι βέβαιος ότι, αν στοχεύσουμε καλύτερα την παρουσία μας στους δρόμους και ταυτόχρονα διακόψουμε τις οικονομικές αρτηρίες του καθεστώτος, θα φέρουμε την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της στα γόνατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε έκκληση για πανεθνική απεργία σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η ενέργεια - μια κίνηση που, όπως σημειώνουν αναλυτές, θα μπορούσε να πλήξει άμεσα τα οικονομικά θεμέλια του καθεστώτος.

Κάλεσμα για μαζική παρουσία στους δρόμους

Παράλληλα, ο εξόριστος πρίγκιπας κάλεσε τους πολίτες να βγουν ξανά στους δρόμους το Σάββατο και την Κυριακή στις 18:00, κρατώντας εθνικές σημαίες και σύμβολα και «να επανακτήσουν τους δημόσιους χώρους».

«Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγαίνουμε στους δρόμους. Ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε για την κατάληψη των κέντρων των πόλεων και τη διατήρησή τους», τόνισε, ζητώντας από τους διαδηλωτές να προμηθευτούν εφόδια, προεξοφλώντας μια πιο παρατεταμένη παρουσία στους δρόμους.

Η νέα έκκληση του Παχλαβί έρχεται εν μέσω αναφορών για κλιμακούμενη αντικυβερνητική αναταραχή. Οι ιρανικές αρχές, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει εξόριστες μορφές της αντιπολίτευσης ότι υποκινούν τις ταραχές σε συνεργασία με ξένες δυνάμεις - κατηγορίες που ο ίδιος και οι υποστηρικτές του απορρίπτουν.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ιράν ορκίστηκε να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, τις στρατηγικές υποδομές, αλλά και τη δημόσια περιουσία, καθώς εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα, σε μία ανακοίνωση παρότρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, εμποδίζοντας αυτό που χαρακτήρισε «συνωμοσίες του εχθρού».

Φόβοι για πάνω από 210 νεκρούς - Η κοινωνική εξέγερση απειλεί τους μουλάδες

Εν τω μεταξύ, νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν για να σταματήσει την καταστολή εις βάρος των μεγάλων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης -που «τρέχουν» εδώ και δύο εβδομάδες- έστειλε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν συνεχιζει να αυξάνεται.

Το περιοδικό TIME επικαλέστηκε το Σάββατο ανώνυμη καταγγελία γιατρού από την Τεχεράνη ο οποίος ανέφερε πως μόνο έξι νοσοκομεία στην πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από τους οποίους από πραγματικά πυρά».

BREAKING: Tehran, Iran tonight is engulfed in flames as Iranians fight for their freedom. pic.twitter.com/g0JkOeJ4Lk — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 10, 2026

Ο αριθμός των νεκρών, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε μια φοβούμενη καταστολή που προανήγγειλε η σχεδόν πλήρης διακοπή των διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνδέσεων της χώρας από το καθεστώς από την Πέμπτη το βράδυ.

Θα αποτελούσε επίσης μια άμεση πρόκληση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε ηχηρό μήνυμα στο καθεστώς του Ιράν την Παρασκευή: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να πυροβολούμε».

Σημειώνεται πως η οργάνωση Human Rights Activist News Agency με έδρα την Ουάσιγκτον, που καταμετρά μόνο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τα ξημερώματα του Σάββατου έκανε λόγο για 63 νεκρούς.

Σημειώνεται ακόμα πως ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Ρεζά Παχλάβι (γιο του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979) δείχνοντας ότι περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κρίση πριν υποστηρίξει έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος ο Παχλαβί σε δήλωση του το Σάββατο κάλεσε τους διαδηλωτές να κινηθούν για την κατάληψη και τη διατήρηση των πόλεων του Ιράν και ζήτησε από τους διαδηλωτές να κατέλθουν σε πανεθνική απεργία.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο πως «οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν».

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεσμεύτηκε να μην υποχωρήσει, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό ομάδων στο εξωτερικό και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Iranian protesters set fire to Karaj District Municipality building. pic.twitter.com/ceKsTAPqcZ — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

Το υπουργείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ιράν δήλωσε ότι η απόφαση να κλείσει το Διαδίκτυο ελήφθη «από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας υπό τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι αρκετοί αστυνομικοί είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι διαδηλώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση των τελευταίων τριών τουλάχιστον ετών για τους κληρικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι φαίνονται πιο ευάλωτοι από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων αναταραχής, εν μέσω μιας δεινής οικονομικής κατάστασης και μετά τον πόλεμο του περασμένου έτους με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ οι αρχικές διαμαρτυρίες επικεντρώνονταν στην οικονομία, με το ριάλ να χάνει το ήμισυ της αξίας του έναντι του δολαρίου πέρυσι και τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 40% τον Δεκέμβριο, έχουν μεταμορφωθεί και περιλαμβάνουν πλέον συνθήματα που στοχεύουν άμεσα τις αρχές.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας εξέδωσαν την Παρασκευή κοινή δήλωση καταδικάζοντας τη δολοφονία διαδηλωτών και κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να αποφύγουν τη βία.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρκ δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι πολύ αναστατωμένα από την απώλεια ζωών.

«Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά, και οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να προστατεύουν αυτό το δικαίωμα και να διασφαλίζουν ότι αυτό το δικαίωμα γίνεται σεβαστό», είπε.

Η διακοπή του Διαδικτύου έχει μειώσει δραστικά την ποσότητα των πληροφοριών που διαρρέουν από το Ιράν, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις προς τη χώρα δεν περνάνε. Τουλάχιστον 17 πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Ιράν ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου του Ντουμπάι.

Εικόνες που δημοσίευσε η κρατική τηλεόραση έδειχναν, όπως ανέφερε, καμένα λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς και πυρκαγιές σε σταθμούς του μετρό και τράπεζες.

Iranian protesters set a mosque on fire in Saadat Abad, Tehran. pic.twitter.com/UhLvdox7GB — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Reuters έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν στην Τεχεράνη. Σε ένα από αυτά, ακουγόταν μια γυναίκα να φωνάζει «Θάνατος στον Χαμενεΐ!».

Άλλα συνθήματα περιλάμβαναν μηνύματα υπέρ της μοναρχίας, η οποία ανατράπηκε το 1979.

Οι αρχές έχουν δοκιμάσει μια διπλή προσέγγιση - περιγράφοντας τις διαμαρτυρίες για την οικονομία ως νόμιμες, ενώ καταδικάζουν αυτούς που αποκαλούν βίαιους ταραξίες και καταστέλλουν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν προέτρεψε τις αρχές να υιοθετήσουν μια «ευγενική και υπεύθυνη προσέγγιση», και η κυβέρνηση πρόσφερε μέτρια οικονομικά κίνητρα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης της φτώχειας, καθώς ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί.

Ωστόσο, με την εξάπλωση των αναταραχών και την αύξηση της βίας στις συγκρούσεις, ο Χαμενεΐ η ανώτατη αρχή στο Ιράν, πάνω από τον εκλεγμένο πρόεδρο και το κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε πολύ πιο σκληρή γλώσσα την Παρασκευή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων. Δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους βανδάλους», δήλωσε, κατηγορώντας όσους εμπλέκονται στις αναταραχές ότι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «αποσταθεροποιητικές πρακτικές» και την κατηγόρησε για «τη μετατροπή ειρηνικών διαδηλώσεων σε βίαιες, ανατρεπτικές πράξεις».

Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι διαπράττουν σαμποτάζ ή εμπλέκονται σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας θα αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή.