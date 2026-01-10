Ένας διαδηλωτής ανέβηκε στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας στο Λονδίνο και κατέβασε τη σημαία του καθεστώτος.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα να κατεβάζει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να την αντικαθιστά με τη σημαία «Λιοντάρι και Ήλιος» που χρησιμοποιούνταν πριν από το 1979.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έστειλε επιπλέον αστυνομικούς στο σημείο, στο Κένσινγκτον.

Ειδικότερα, σε μια ανάρτηση στο X, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για μια διαδήλωση που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή έξω από την ιρανική πρεσβεία, κατά την οποία ένας διαδηλωτής ανέβηκε στο μπαλκόνι του κτιρίου.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο και επιπλέον αστυνομικοί αποστέλλονται για να αποτρέψουν τυχόν ταραχές».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου και έχουν εξελιχθεί στην πιο σημαντική πρόκληση για το καθεστώς τα τελευταία χρόνια.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την καταστολή των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη και προέτρεψε το καθεστώς να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση».

Οι ηγέτες του Ιράν έχουν επίσης διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις ως απάντηση στις διαμαρτυρίες.

Σε κοινή δήλωση με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος για τις αναφορές βίας από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας» και καταδίκασε «έντονα» τη δολοφονία διαδηλωτών.

Και πρόσθεσαν: «Οι ιρανικές Αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον πληθυσμό τους και πρέπει να επιτρέπουν την ελευθερία έκφρασης και την ειρηνική συνάθροιση χωρίς φόβο αντιποίνων. Καλούμε τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν τη βία και να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του Ιράν».