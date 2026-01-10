Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη στηρίζει τους διαδηλωτές στο Ιράν και καταδικάζει τη βίαιη καταστολή

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν και καταδικάζει τη «βίαιη καταστολή» σε βάρος των διαδηλωτών.

«Οι δρόμοι της Τεχεράνης, αλλά και πόλεων σε όλο τον κόσμο, αντηχούν από τα βήματα Ιρανών γυναικών και ανδρών που απαιτούν ελευθερία. Ελευθερία λόγου, συνάθροισης, μετακίνησης και, πάνω απ’ όλα, να ζουν ελέυθερα. Η Ευρώπη στέκεται πλήρως στο πλευρό τους», ανέφερε σε ανάρτησή της η φον ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βίαιη καταστολή αυτών των νόμιμων διαδηλώσεων. Όσοι ευθύνονται θα μείνουν στη μνήμη ως ευρισκόμενοι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», πρόσθεσε.

«Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων διαδηλωτών. Ζητούμε την αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης στο διαδίκτυο. Και, τέλος, ζητούμε τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων», καταλήγει στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.