Αναφορές για φυγάδευση του Χαμενεΐ σε κρυψώνα στην έρημο του Ταμπάς από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το σενάριο ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε μια απομακρυσμένη κρυψώνα στην έρημο του Ταμπάς, στο ανατολικό Ιράν, εν μέσω των εντεινόμενων διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

🚨⚡️BREAKING: Iran’s Supreme Leader, Ali Khamenei, has been transferred by the Islamic Revolutionary Guard Corps to a remote desert hideout in Tabas, eastern Iran, amid escalating nationwide protests pic.twitter.com/Ck4Gf7Ob5t — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) January 9, 2026

Την ίδια στιγμή, έκθεση στον βρετανικό Telegraph αποκαλύπτει ότι οι μουλάδες έθεσαν σε ύψιστο συναγερμό τους Φρουρούς της Επανάστασης, τη στιγμή που η λαϊκή οργή ξεχειλίζει εναντίον τους.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «το καθεστώς δεν έχει αισθανθεί ποτέ τόσο απειλούμενο από τις διαδηλώσεις όσο τώρα». Συγκεκριμένα, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού κατόπιν διαταγής του Χαμενεΐ.

Όπως επισήμανε η ίδια πηγή, οι καθώς οι δυνάμεις του καθεστώτος παραμένουν σε επίπεδα επιφυλακής «ακόμη υψηλότερα από ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου».

Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο Χαμενεΐ «είναι σε στενότερη επαφή με το IRGC παρά με τον στρατό ή την αστυνομία, λόγω της πεποίθησής του ότι «ο κίνδυνος αποστασίας του IRGC είναι σχεδόν ανύπαρκτος» και του φόβου ότι μέλη άλλων δυνάμεων μπορεί να αποστατήσουν, αφήνοντάς τον απροστάτευτο».

Οι διαδηλωτές έχουν αρχίσει να στοχεύουν κυβερνητικούς αξιωματούχους και κρατικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πυρπόλησης ενός γραφείου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB) στο Ισφαχάν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της επαρχίας Βόρειο Χορασάν ανέφερε ότι ο εισαγγελέας της πόλης Εσφαράγιεν, Αλί Ακμπάρ Χοσεϊνζάντε, και αρκετοί αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου σκοτώθηκαν όταν η καλύβα στην οποία είχαν καταφύγει έπιασε φωτιά.

Ο στρατιωτικός αξιωματικός του καθεστώτος Μοχάμαντ Τζαβάντ Μπακσχάν σκοτώθηκε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, η οποία επικαλείται ιρανικές τηλεοπτικές εκπομπές.

Ορισμένοι σύμμαχοι του Χαμενεΐ, όπως ο ευνοούμενος από το καθεστώς οικονομολόγος Σαΐντ Λάιλαζ, έχουν ενθαρρύνει τον Ανώτατο Ηγέτη να παραιτηθεί, καθώς εντείνονται οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.