Ιράν: Αυστηρές προειδοποιήσεις του στρατού στους διαδηλωτές, για τη «διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας»
10/01/2026 • 11:24
Ο ιρανικός στρατός δεσμεύτηκε το Σάββατο να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία της χώρας, εν μέσω της κλιμάκωσης των μεγάλων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης και της αύξησης του αριθμού των θυμάτων από τις ταραχές που «τρέχουν» εδώ και 14 μέρες.

 Σε σχετική ανακοίνωση, ο στρατός κάλεσε επίσης τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση για να αποτρέψουν αυτό που αποκάλεσε «τις συνωμοσίες του εχθρού».

 Από την πλευρά του, ο γραμματέας του Ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζάνι τόνισε πως «οι ταραξίες μοιάζουν κάπως με τρομοκρατική ομάδα» ενώ υποστήριξε ακόμα πως «το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από την τρέχουσα κατάσταση».

