WSJ: Σενάρια για πιθανό πλήγμα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την κρίση στο Ιράν, καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για πιθανά σενάρια στρατιωτικής επίθεσης, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον αποφασίσει να υλοποιήσει τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μία από τις επιλογές που συζητήθηκαν είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους. Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν υπάρχει συναίνεση ως προς την πορεία δράσης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό στο πλαίσιο προετοιμασίας για επίθεση.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του συνήθους επιχειρησιακού σχεδιασμού και τόνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης επίθεσης κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε το Σάββατο μήνυμα στήριξης προς τους διαδηλωτές στο Ιράν, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» και ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν», προαναγγέλλοντας ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση.

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα εμπλακεί στην καταστολή των διαδηλώσεων σε μία από τις αυστηρότερες προειδοποιήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα «προστατεύσει αποφασιστικά τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία», αποδίδοντας τις ταραχές στο Ισραήλ και σε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές ομάδες», ενώ δεσμεύτηκε να «ματαιώσει τα σχέδια του εχθρού».

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί κλιμάκωση από τις αρχές, οι οποίες αρχικά είχαν υιοθετήσει πιο διαλλακτικό τόνο απέναντι στους διαδηλωτές. Οι πρώτες κινητοποιήσεις επικεντρώνονταν κυρίως στην οικονομική κρίση της χώρας, πλέον όμως έχουν εξελιχθεί σε ανοιχτή απαίτηση για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.

Μέχρι τώρα, στην καταστολή των διαδηλώσεων συμμετείχαν μόνο η αστυνομία και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας. Το καθεστώς βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα, καθώς έχει περιορισμένα περιθώρια να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που προκάλεσαν οι ασφυκτικές κυρώσεις, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα ότι θα παρέμβει για να αποτραπεί μια αιματηρή καταστολή.