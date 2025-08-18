Ιστορική ημέρα η σημερινή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια καθοριστική συγκυρία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Έπειτα από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ομόλογό του, με τον οποίο επέλεξε να πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συνομιλίες πριν από την κοινή συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, στις 20:00 ώρα Ελλάδος ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι, ενώ στις 20:15 έχει προγραμματιστεί η διμερής συνάντησή τους. Ακολούθως, στις 21:15 ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και στις 22:00 θα ξεκινήσουν οι επίσημες συνομιλίες.

Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι: ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Παρόντες θα είναι επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Μετατοπίζοντας την πίεση προς το Κίεβο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αν το θελήσει» μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν θα ανακτήσει την Κριμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014.

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να δώσει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή μιας αμυντικής συμφωνίας παρόμοιας με το «Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ, που προβλέπει συλλογική άμυνα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την αμερικανική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας «ιστορική».

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο ίσως αποδειχθεί πιο κρίσιμη για την πορεία του πολέμου και το μέλλον της Ουκρανίας ακόμη και από τη συνάντηση κορυφής που είχαν ο Τραμπ και ο Πούτιν την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις (Live)

18:19 Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί με ορισμένους από τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Μία από αυτές ανέφερε ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες.

18:10 Έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία, συγκαλεί ο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών-μελών. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον, με κύριο θέμα την κατάσταση στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του, ο Κόστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εργάζεται για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, που θα διασφαλίζει τα βασικά ζητήματα ασφάλειας τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη.

18:06 Ζελένσκι: Επιμένει στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

17:44 Ο Στάρμερ έφτασε στις ΗΠΑ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η ομάδα του έφτασαν αεροπορικός στις ΗΠΑ ενόψει των σημερινών συνομιλιών. Ο Στάρμερ θα συναντηθεί αργότερα με ηγέτες από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, καθώς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ, για συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

17:20 Ζελένσκι: Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη



Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί παραγωγικά για την επίτευξη ειρήνης. Αυτό επανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσινγκτον.

17:16 Τραμπ: Έλυσα 6 πολέμους σε 6 μήνες - Ο πόλεμος στην Ουκρανίας είναι του κοιμισμένου Μπάιντεν, όχι δικός μου



Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την ειρηνευτική του πορεία ενόψει των πιθανώς καθοριστικών συνομιλιών για την Ουκρανία σήμερα. «Ξέρω ακριβώς τι κάνω», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας την αυτοαποκαλούμενη ιδιότητά του ως «αρχιειρηνοποιού» κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την κάλυψη της κυβέρνησής του από τα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας σε νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα: «Έχω διευθετήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες, ένας από αυτούς μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, κι όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω την Wall Street Journal και πολλούς άλλους που δεν έχουν ιδέα να μου λένε τι κάνω λάθος σχετικά με το χάος Ρωσίας/Ουκρανίας».

Αναλυτικά έγραψε:

«Έχω διευθετήσει έξι πολέμους μέσα σε έξι μήνες, ένας από τους οποίους αφορούσε πιθανή πυρηνική καταστροφή. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που δεν έχουν πραγματική αντίληψη, να μου λένε τι κάνω λάθος σχετικά με το χάος Ρωσίας–Ουκρανίας. Αυτός είναι ο πόλεμος του νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον κλιμακώσω. Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι συμβουλές από ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και ποτέ δεν κατάφεραν να τις σταματήσουν. Είναι ηλίθιοι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και δυσκολεύουν την επίλυση της τρέχουσας κρίσης Ρωσίας–Ουκρανίας. Παρά τους επικριτές μου, θα τα καταφέρω – πάντα το κάνω!»

17:14 CNN: Τι συμβαίνει στην πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου πριν τις συνομιλίες Ζελένσκι -Τραμπ



Η Ρωσία ενισχύει στρατιωτικά τις κύριες κατευθύνσεις Ποκρόφσκ και Ζαπορίζια, ενώ στη Χερσώνα περιορίζει τις επιθετικές κινήσεις. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και δολώματα έπληξαν 25 ουκρανικές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

17:03 Τραμπ: Ακόμη κι αν η Ρωσία συνθηκολογούσε, τα Fake News Media θα το παρουσίαζαν ως ταπεινωτική μέρα για εμένα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα ανάρτησή του, δήλωσε ότι είναι «απολύτως πεπεισμένος» πως ακόμη και στην περίπτωση που η Ρωσία αποφάσιζε να συνθηκολογήσει και να παραδώσει τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και μια εκτεταμένη περιοχή γύρω από αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, τα «Fake News Media» θα παρουσίαζαν την εξέλιξη ως «κακή και ταπεινωτική μέρα» για τον ίδιο.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος», ανέφερε, «ότι αν η Ρωσία σήκωνε τα χέρια και έλεγε "παραδινόμαστε, συνθηκολογούμε, θα παραδώσουμε στην Ουκρανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες - την πιο σεβαστή και ισχυρή χώρα όλων των εποχών - τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και οτιδήποτε υπάρχει σε ακτίνα χιλίων μιλίων, τα Fake News Media και οι Δημοκρατικοί τους σύμμαχοι θα έλεγαν ότι αυτή ήταν μια κακή και ταπεινωτική μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας μας"».

17:00 Ο Τζέι Ντι Βανς θα παραστεί στη σημερινή συνάντηση του Ζελένσκι με Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του, ο Βανς ήταν εκείνος που είχε ανοίξει πρώτος την επίθεση κατά του Ζελένσκι, πριν παρέμβει ο Τραμπ, υπενθυμίζει το Sky News.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής είχε κατηγορήσει τότε τον Ουκρανό πρόεδρο για έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη που παρείχαν στη χώρα του, ρωτώντας μάλιστα αν είχε εκφράσει ένα απλό «ευχαριστώ» στη διάρκεια της συνάντησης.

Είχε επίσης χαρακτηρίσει τον Ζελένσκι «ασεβή», επειδή διατύπωσε δημόσιες διαφωνίες μπροστά στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοια ζητήματα δεν θα έπρεπε να «δικάζονται» μπροστά στις κάμερες μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι ο Ουκρανός ηγέτης έκανε εκστρατεία υπέρ των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024, διοργάνωσε «προπαγανδιστικές περιοδείες» στην Ουκρανία και «ανάγκαζε στρατευμένους να πολεμούν στην πρώτη γραμμή» εξαιτίας των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό.

16:54 Συνάντηση Ζελένσκι - Κέλογκ ενόψει της συνάντησης στον Λευκό Οίκο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται με τον Κιθ Κέλογκ, ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, πριν από την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.

Η συνάντησή τους πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Hay-Adams κοντά στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform.

16:26 Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ελπίζουμε σε μεγαλύτερη σαφήνεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Το Κίεβο προσδοκά ότι η συνάντηση στην Ουάσινγκτον θα προσφέρει μια πιο καθαρή εικόνα για το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι διατεθειμένες να παράσχουν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο πόλεμος να λήξει μέσα στη φετινή χρονιά», υπογράμμισε ο Σίμπιχα μιλώντας σε κυβερνητική εκδήλωση στο Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ τόνισε ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού ουκρανικού στρατού, με συνεχή στήριξη από τη Δύση, θα συνιστούσε «την καλύτερη εγγύηση ασφάλειας» σε περίπτωση επίτευξης τερματισμού των συγκρούσεων.

«Ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η Ρωσία θα εξακολουθήσει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ουκρανία για πολύ μεγάλο διάστημα, ίσως και για πάντα», πρόσθεσε ο Σμιχάλ, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια εκδήλωση καθισμένος δίπλα στον Σίμπιχα.

16:32 Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λ. Οίκο - Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο», ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;», ανέφερε ο Τραμπ.

15:23: Σύμβουλος Τραμπ: Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει κοστούμι ο Ζελένσκι



Ο Λευκός Οίκος ρώτησε τους Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φορέσει κοστούμι στη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος, όπως αναφέρουν στο Axios.