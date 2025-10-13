Θέλουν να μας στείλουν στην αγκαλιά της Ρωσίας και της Κίνας

Δεν κρύβονται, το λένε ανοικτά: Ο στόχος τους είναι η «γεωπολιτική αλλαγή της χώρας», η ανοικτή σύγκρουση με την Ευρώπη. Το 2015 επιστρέφει ως εφιάλτης. Ο συγκυβερνήτης Πάνος Καμμένος ήταν απόλυτα ειλικρινής στην συνέντευξή του στον Alpha. Δεν έκρυψε τι θέλουν. Έτσι εξηγείται και το μίσος τους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο προς την... πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Στήνουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Χωρίς τον Μητσοτάκη, χωρίς την Ευρώπη.



Χάσανε πολιτικά τη μάχη του 2015. Είχαν σχεδιάσει την μακροχρόνια παραμονή τους στην εξουσία μέσω της ηθικής δολοφονίας των πολιτικών τους αντιπάλων και την θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής. Η σκευωρία της Novartis ήταν το εργαλείο για να εξουδετερώσουν οποιονδήποτε θα τους στεκότανε εμπόδιο. Δεν τα κατάφεραν τότε και επιστρέφουν σήμερα με ορμή για να συνεχίσουν την δουλειά από εκεί που την άφησαν.



Η εκστρατεία μίσους είχε από την αρχή στόχο να κλονίσει πολιτικά και ηθικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο στόχος παραμένει σταθερά ο ίδιος: Η «γεωπολιτική αλλαγή της χώρας». Δεν το λέμε, πλέον μόνο εμείς. Το έχουμε γράψει πολλές φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Το επιβεβαίωσε μόλις προχθές ο πρόεδρος Πάνος.



Ο κ. Καμμένος, λοιπόν, ρωτήθηκε αν θα συνεργαζότανε με τον κ. Τσίπρα. Και ο κ. Καμμένος απάντησε: «Για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, για να παρθούν αποφάσεις σοβαρές, που έχουν να κάνουν με την γεωπολιτική της χώρας και σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και σύγκρουση με την Ευρώπη (ούτε αυτή πιστεύω ότι την θέλει ακόμη ο Τσίπρας) μπορεί, πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες. Θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να δώσει την ελπίδα της διακυβέρνησης».



Ότι έχουν επενδυθεί πολλά στην εκστρατεία του μίσους είναι φανερό. Ότι κάποιοι θέλουν να αλλάξει ο προσανατολισμός της χώρας και να βρεθεί πιο κοντά στη Ρωσία και στην Κίνα, είναι επίσης γνωστό. Το ερώτημα είναι γιατί χρειαζότανε να γίνουν τόσα πολλά πράγματα στο μεταξύ. Γιατί έπρεπε να διαλυθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για να φτάσουμε στο σημείο να μας υποσχεθούν και πάλι ένα... καλύτερο μέλλον οι κκ Τσίπρας και Καμμένος. Πολύ χαμένη ενέργεια! Ο κ. Βαρουφάκης λείπει από την παρέα, για να υποστηρίξουμε μετά βεβαιότητας ότι ξαναγυρίζεται το έργο του 2015.



Θανάσης Μαυρίδης



[email protected]