Την πεποίθηση ότι «το έδαφος είναι ώριμο» για τη σύγκλιση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του ερχόμενου έτους εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το Athens Policy Dialogues, σε ερώτηση για την εξωτερική πολιτική.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είπε πως «θεωρώ ότι το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026», ενώ συμπλήρωσε ότι «έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε "θετική ατζέντα"».

Ολόκληρος ο διάλογος με τον Γιάννη Πρετεντέρη

Γιάννης Πρετεντέρης: Μια και ο λόγος περί καλών φίλων, σχεδιάζετε συνάντηση με τον Erdoğan;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θεωρώ ότι το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Γιάννης Πρετεντέρης: Πρώτο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους να γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Πράγματι, ο τελευταίος χρόνος…

Γιάννης Πρετεντέρης: Είναι η σειρά της Άγκυρας, στην Άγκυρα θα γίνει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, τον τελευταίο χρόνο είχαμε πολλές, και εμείς πολλές εκκρεμότητες. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές θεωρούμε ότι και μια τέτοια συνάντηση πρέπει ντε και καλά να συνοδεύεται από κάποια θεαματική εξαγγελία. Δεν είναι προϋπόθεση αυτό. Μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει μια επισκόπηση των υφιστάμενων σχέσεων. Όπως σας είπα, έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «θετική ατζέντα». Κάποιοι το λένε «θέματα χαμηλής πολιτικής», αν και θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η ορολογία.

Το να μπορούμε να συνομιλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, θεωρώ επί της αρχής ότι είναι θετικό, όσο είμαστε τελείως ξεκάθαροι στη θέση μας, όσο έχουμε και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι πάντα είναι χρήσιμοι, γιατί και στην περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάποιο απρόοπτο, πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, να επικοινωνούν και να εκτονώνουν την όποια κρίση μπορεί να πάει να εξελιχθεί.

Στρατηγική για μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμα υποστήριξε ότι «η Ελλάδα έχει χαράξει μια στρατηγική που στοχεύει πρωτίστως στη σταθερότητα της περιοχής. Η μείωση της έντασης με την Τουρκία παρουσιάζεται ως κεντρικό στοιχείο, ώστε να διαμορφωθεί μια πιο λειτουργική σχέση - μια προσπάθεια που, όπως είπε, έχει φέρει ήδη αποτελέσματα».

Ταυτόχρονα, αναφέρει πως αυτή η προσέγγιση συνοδεύεται από την εδραίωση των εθνικών θέσεων, επιχειρώντας δηλαδή να δείξει ότι ο διάλογος με την Άγκυρα δεν γίνεται εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

Αν βρούμε φυσικό αέριο αλλάζουν τα πάντα

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Πρετεντέρη, στον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς και στα βήματα που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς αν η Ουάσινγκτον κρατάει τα κλειδιά στη Μέση Ανατολή, απάντησε πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί προεδρίας Τραμπ, επέλεξαν να εμπλακούν στην επίλυση του Παλαιστινιακού με τρόπο πιο επιθετικό σε σύγκριση με προηγούμενες προεδρίες».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι «η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι αρκετά σύνθετη με πολλές χώρες να ασκούν τη δική τους ενεργή εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι συνθήκες μεταβάλλονται, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, νέα περιθώρια περιφερειακής συνεργασίας τα οποία η χώρα μας έχει σκοπό να αξιοποιήσει προς όφελος της αλλά και προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης».

«Διαχρονική η σχέση μας με τον Ισραήλ»

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ έχει πλέον βαθιές ρίζες και πραγματικό περιεχόμενο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχήμα 3+1.

Ενώ, τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί μετά την επίθεση της Χαμάς.

Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε ότι «η κυβέρνηση ήταν ιδιαίτερα επικριτική, δημόσια αλλά και κατ΄ιδίαν σε συζητήσεις που είχα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου».

«Πιστεύουμε στη λογική των δύο κρατών. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις και να είναι ένα επόμενο στάδιο σε μια μακρά διαδικασία. Δεν είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις», ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για το ζήτημα της Λιβύης

«Στο ζήτημα της Λιβύης υπάρχει μια συνθετότητα, για να το πω κομψά. Οφείλω να επισημάνω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει κατορθώσει να έχει έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, διαμήνυσε ότι «και με την Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη η χώρα μας έχει σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης».

Ως προς το μεταναστευτικό δε, είπε ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο σε σύγκριση με τους προηγούμενους έξι μήνες.

«Η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο SAFE»

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι «πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα με την Τουρκία ήταν ανησυχητικά τεταμένο».

«Η Διακήρυξη των Αθηνών», όπως είπε, «επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να διατηρούν μια λειτουργική σχέση, κάτι που φαίνεται και στη συνεργασία για τις μεταναστευτικές ροές — ένα πεδίο όπου καταγράφεται απτό θετικό αποτέλεσμα».

Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της VISA στα Ελληνικά νησιά, το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έθεσε σαφή όρια όπου κρίθηκε απαραίτητο, όπως στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, επιχειρώντας να δείξει πως η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει υποχώρηση στα ζητήματα αρχής.

«Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ»

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι, πέρα από το πότε θα γίνει η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ ήταν και παραμένουν εξαιρετικές, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι η στρατηγική συνεργασία δεν επηρεάζεται από ζητήματα συγκυρίας ή χρονοδιαγράμματα.

«Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα»

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η πρώτη απόπειρα εξόρυξης, κάτι που, αν αποδώσει, μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

«Η πιθανή ανακάλυψη φυσικού αερίου», ανέφερε, «θα αναβαθμίσει θεαματικά την ενεργειακή θέση της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα τελείως νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια».

Για το Κυπριακό

Για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με την προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία του ψευδοκράτους δεν υπήρχε ουσιαστικό περιθώριο για πρόοδο.

Παράλληλα, επισήμανε πως η θέση της Άγκυρας για «λύση δύο κρατών» είναι αδιανόητη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κανέναν που συμμετέχει στη διαδικασία.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος με το Κυπριακό, αλλά είμαι ρεαλιστής», τόνισε.

Τι είπε για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς από τον Γιάννη Πρετεντέρη, αν διάβασε το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Εννοείται του Καβάφη, την διαβάζω τακτικά, δεν μου παίρνει και χρόνο».

«Ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα»

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «πέρα από την αρχή πως η Ελλάδα στηρίζει τον αμυνόμενο, υπάρχει και μια βαθιά ριζωμένη νοοτροπία ότι οι άλλοι πρέπει να βοηθούν εμάς και όχι εμείς εκείνους» - μια αντίληψη με την οποία ο ίδιος δηλώνει ότι δεν συμφωνεί.

Με σαφή αναφορά στην ανάγκη ξεκάθρισης στρατηγικής ταυτότητας, τόνισε πως η λογική «και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα» δεν μπορεί να αποτελεί οδηγό για τη χώρα.

Ενώ έπειτα με αιχμές κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπενθύμισε ότι «πριν από δέκα χρόνια ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα».

Κυρ. Μητσοτάκης: Είμαστε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων

Σε ερώτηση για το αν η πολιτική σταθερότητα κινδυνεύει, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν ανησυχεί προ εκλογών.

Υποστήριξε δε πως η κυβέρνηση διαθέτει άνετη πλειοψηφία και παραμένει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως «άγκυρα σταθερότητας» του πολιτικού συστήματος.

Και τόνισε επίσης ότι αυτή η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πως, αν η κυβέρνηση έπρεπε να διαπραγματεύεται κάθε μεταρρύθμιση με άλλους εταίρους, δεν θα μπορούσε να κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό.

«Η κυβέρνηση παλεύει με την φυσιολογική φθορά του χρόνου»

Όσον αφορά μια τρίτη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας τις επερχόμενες εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι αυτό «θα ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, τονίζοντας όμως ότι η δική του πολιτική ατζέντα κοιτάζει ήδη την τρίτη τετραετία».

Μίλησε για το 2030 ως το μεγάλο εθνικό ορόσημο - 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους - και κάλεσε να σκεφτούμε πού θέλουμε να βρίσκεται η χώρα τότε.

«Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο», τόνισε.

Παραδέχτηκε, όμως, ότι «η κυβέρνηση παλεύει με τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, σημειώνοντας πως για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η συνεχής ανανέωση».