Η ακτινογραφία των παροχών και η κομβική μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη

Με το πολιτικό σύστημα σε φάση ρευστότητας και ανακατατάξεων, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να μην εγκλωβιστεί σε μια διελκυστίνδα ρητορικής αντιπαράθεσης, κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντιθέτως να προτάξει από τώρα βασικά πεδία πολιτικής πάνω στα οποία θα συγκριθεί με τις υπόλοιπες δυνάμεις και θα αξιολογηθεί.

«Η πολιτική είναι ζήτημα εφαρμογής πολιτικών, πρότασης εναλλακτικών και αξιολόγησης από την κοινωνία», σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη και προτάσσουν τα πεπραγμένα της εξαετίας, που όπως λένε θα αποτελέσουν και τον πυρήνα των διλημμάτων που θα τεθούν στους πολίτες. Η οικονομία, όχι μόνο σε επίπεδο μακροοικονομικών στοιχείων, αλλά και στο αποτύπωμά της στα νοικοκυριά, όπως και η Δικαιοσύνη, αποτελούν δύο κεντρικές πολιτικές στις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου προσδίδει μεταρρυθμιστικό πρόσημο και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με αφορμή την αποστροφή Τσίπρα περί «πατριωτικών φόρων» και το επιχείρημα που διατυπώνεται ότι «οι πολίτες ζούσαν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ», η κυβέρνηση επανέρχεται στα οικονομικά δεδομένα, που όπως υποστηρίζει αποτελούν ένα κομβικό κομμάτι του κυβερνητικού προγράμματος.

«Η κυβέρνησή μας πιστεύει ότι πατριωτικές είναι μόνο οι φοροελαφρύνσεις και οι καταργήσεις φόρων» επισημαίνεται από κυβερνητικά στελέχη, που σημειώνουν ότι συμπεριλαμβανομένων όσων φόρων θα μειωθούν από τον Ιανουάριο, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, θα έχουν συνολικά μειωθεί ή καταργηθεί από το 2019 έως σήμερα 85 άμεσοι και έμμεσοι φόροι, σε αντιδιαστολή με την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ όπου επιβλήθηκαν και αυξήθηκαν συνολικά 30 φόροι. Η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας αποδίδεται από την κυβέρνηση ως η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση.

«Από 1/1/2026 ένας πατέρας δύο παιδιών, μία μητέρα δύο παιδιών, θα έχει λιγότερο από το μισό φόρο. Με δύο παιδιά είχες 29% φόρο, τώρα θα έχεις 16%. Με τρία παιδιά είχες 29% φόρο, τώρα θα έχεις 9%», λένε χαρακτηριστικά και συμπληρώνουν ότι «είχες προκαταβολή φόρου 100%, τώρα θα έχεις 50% ως φυσικό πρόσωπο και 80% ως νομικό πρόσωπο, τον μισό ΕΝΦΙΑ αν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου, αλλιώς 35% λιγότερο».

Το κυβερνητικό επιτελείο επικαλείται τα επίσημα στοιχεία για να απαντήσει στην κριτική, που δέχεται. Η ανεργία, με βάση τα επίσημα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν 18% κι έφθασε στο 8%, στην απασχόληση το 2024 προστέθηκαν 431.600 περισσότεροι απασχολούμενοι, δηλαδή αύξηση 11% όσων βρήκαν δουλειά. Ο κατώτατος μισθός ήταν το 2019, 650 ευρώ, έφθασε στα 880 ευρώ το 2025, αυξήθηκε δηλαδή 30% κι επίκειται νέα αύξησή του από τον Απρίλιο του 2026, ενώ ο μέσος μισθός είναι αυξημένος κατά 22,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στο +33,7%, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση, που θεωρείται ο πιο ακριβής δείκτης για το βιοτικό επίπεδο, να αυξάνεται κατά 31,7% στα 21.200 ετησίως.

Η κυβέρνηση προτάσσει και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη φτώχεια, σημειώνοντας ότι η απόλυτη φτώχεια μειώθηκε κατά 1,8% από το 15,8% του πληθυσμού στο 14% και η σχετική φτώχεια από το 29% στο 26,9%. Ο δείκτης ιδιωτικού χρέους προς εισόδημα, που το 2018 η Ελλάδα βρισκόταν περίπου στο 90%, έχει υποχωρήσει στο 58%, μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις που έχουν καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία 10ετία, όπως λένε.

Προς επίρρωση αυτών, αναφέρεται έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, σύμφωνα με την οποία σε σχέση με το 2019, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος στην Ευρωζώνη με +14,3%, με την Πορτογαλία να ακολουθεί στο +12,4%, την Κύπρο στο +11,3%, την Ιρλανδία στο +10,3%, την Ισπανία στο +5,8% και την Ιταλία στο +4,3%.

Σε παράλληλο άξονα, η κυβέρνηση προτάσσει τη μεταρρύθμιση στον χώρο της Δικαιοσύνης, που το αποτύπωμά της μπορεί να επιδράσει και σε πεδία, όπως οι επενδύσεις που θεωρούνται καίριες για την οικονομία. Τα αποτελέσματα, όπως επισημαίνεται είναι ήδη ορατά, με πιο χαρακτηριστική τη μείωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων, απόρροια του νόμου για τον νέο δικαστικό χάρτη που εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2024 κι έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων στα πρωτοδικεία και τη μείωση του χρόνου έκδοσης απόφασης από 705 σε 330 ημέρες.

Η Νέα Πολιτική Δικονομία για μείωση του χρόνου έκδοσης οριστικής και τελεσίδικης απόφασης στις αστικές υποθέσεις, που έχει στόχο η Ελλάδα, από 1.492 ημέρες για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σήμερα, να επιτύχει τον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή το ένα έτος για την έκδοση οριστικής απόφασης και τα δύο έτη για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δικαστικών κτιρίων σε όλη τη χώρα, η αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων, όπου την τελευταία τριετία παρατηρείται αύξηση στην κάλυψη των θέσεων περίπου 5% και προβλέπεται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 θα έχουν συνολικά επιμορφωθεί και αναλάβει καθήκοντα 1.041 δικαστικοί υπάλληλοι, η ψηφιοποίηση δικαστικών αρχείων, οι τηλεδίκες και η ψηφιακή επίδοση εγγράφων, αποτελούν το πλαίσιο που ήδη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Στην ατζέντα του υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκεται και μια σειρά επερχόμενων πρωτοβουλιών, όπως η πλήρης αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, ο νέος Κώδικας για την Εναλλακτική Επίλυση των Διαφορών, η Δικαστική Συμπαράσταση, το Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, η αναμόρφωση του Κώδικας Δικηγόρων, η Διοικητική Δικονομία, αλλά και η επέκταση της χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην παρουσίαση με στοιχεία του κυβερνητικού έργου, τακτική, που θα ενταθεί φτάνοντας στην προεκλογική περίοδο, με δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στην τήρηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν το 2023 και στην παραγωγή απτών αποτελεσμάτων, ως βασικό κριτήριο για την ψήφο των πολιτών, παράλληλα με την παρουσίαση του σχεδίου του για την Ελλάδα του 2030, όπως συχνά αναφέρει.