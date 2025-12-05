Χρυσός και ασήμι προειδοποιούν για νέα κρίση

Το ασήμι καταφέρνει τελικά να κλέψει την παράσταση στον χώρο των πολύτιμων μετάλλων και να στρέψει πάνω του την προσοχή των διεθνών αγορών. Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, έγραψε νέα ιστορικά υψηλά και άφησε πίσω τις δύο σχεδόν πανομοιότυπες κορυφές του 1980 και του 2011 και την περιοχή των 50 δολαρίων/ουγγιά.

Με τη δυνατή κίνηση των τελευταίων ημερών έφθασε και τα 59 δολάρια/ουγγιά και αρχίζει να δικαιώνει τους πιστούς και υπομονετικούς φίλους του και τη φήμη του ως «χρυσού με αναβολικά». Δεν αποκλείεται στην ανοδική έξαρση του ασημιού τις τελευταίες εβδομάδες να έχουν παίξει ρόλο και τα προβλήματα που υπάρχουν στα διεθνή χρηματιστήρια μετάλλων, κυρίως στο Λονδίνο και τη Σανγκάη, με τα αποθέματα του μετάλλου.

Ακόμα και αν ισχύει αυτό όμως, δεν είναι η βασική αιτία της ανόδου του ασημιού, απλώς ενισχύει την ανοδική τάση που υπάρχει εδώ και χρόνια στα πολύτιμα μέταλλα. Δεν ξεχνάμε πως ο χρυσός έχει σημειώσει πολλές δεκάδες νέα ιστορικά ρεκόρ την τελευταία διετία, οδηγώντας την κούρσα των πολύτιμων μετάλλων. Μπορεί να βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από το τελευταίο ιστορικό του υψηλό των περίπου 4.400 δολαρίων/ουγγιά αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό δεδομένης της πολύ μεγάλης ανόδου και καθόλου ανησυχητικό καθώς απέχει λιγότερο από 4% από αυτή την ιστορικά υψηλή τιμή.

Η αυξημένη ζήτηση για τα πολύτιμα μέταλλα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον διεθνή οικονομικό Τύπο, τους χρηματιστηριακούς αναλυτές, τη διεθνή κοινή γνώμη και φυσικά εμάς.

Όπως έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν, δεν υπάρχει μόνο μία αιτία που να εξηγεί την αύξηση της ζήτησης. Ένα πλήθος προβληματισμών οδηγεί πάρα πολλούς επενδυτές στη λύση του χρυσού και του ασημιού. Όσοι αγοράζουν σταθερά τα δύο πολύτιμα μέταλλα έχουν στο νου τους διάφορες ανησυχίες, όχι κατ’ ανάγκην όλοι τις ίδιες.

Όλες όμως έχουν κάτι κοινό: την αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης κάποιας κρίσης και την επενδυτική απόφαση αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των δύο μετάλλων στα χαρτοφυλάκια τους.

Πολλές κεντρικές τράπεζες κάνουν αυτή την κίνηση γιατί φοβούνται την αλλαγή των ισορροπιών στη διεθνή νομισματική αγορά, όχι μόνο σε σχέση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά και σε σχέση με τη διάθεση των διεθνών ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών να αγοράζουν τα κρατικά ομόλογα των ισχυρών δυτικών κρατών.

Οι κεντρικές τράπεζες των χωρών εκτός του δυτικού «μπλοκ» αυξάνουν την έκθεσή τους στον χρυσό θέλοντας να μειώσουν τη συμμετοχή του αμερικανικού δολαρίου στα συναλλαγματικά τους αποθέματα. Οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας αλλά και άλλων χωρών που έχουν μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της συμπεριφοράς τους, έχουν δείξει στις ηγεσίες πολλών κρατών πως πρέπει να έχουν στο νομισματικό τους οπλοστάσιο και κάτι που θα τους στηρίξει σε μία παρόμοια περίπτωση. Ο χρυσός έχει αποδείξει εδώ και χιλιετίες πως μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο.

Η ζήτηση για χρυσό και ασήμι έχει αυξηθεί σίγουρα και εξαιτίας του φόβου πως οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο δεν πρόκειται εύκολα να υποχωρήσουν. Η δυναμική επιστροφή των δασμών στο διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία, όπως και οι διάφοροι περιορισμοί που επιβάλλονται από διάφορες πλευρές στις εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων αποτελούν σίγουρα ένα «καμπανάκι».

Μία έξαρση σε αυτή την ένταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία μεγάλη κρίση, σε έναν εμπορικό πόλεμο όπως λέμε συχνά εδώ και μερικούς μήνες. Και σε αυτή την περίπτωση, τα δύο μέταλλα αποτελούν μία προφανή λύση για την αμυντική θωράκιση κρατών, πολιτών και επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, τα μεγάλα και ολοένα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα βασικών δυτικών κρατών, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην πρώτη θέση, και η ταυτόχρονη αύξηση του δανεισμού τους, αποτελούν έναν πολύ μεγάλο παράγοντα ανησυχίας.

Πολλοί επενδυτές φοβούνται πλέον πως μία διεθνής δημοσιονομική κρίση βρίσκεται προ των πυλών και έχουν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους δανειακούς τίτλους που εκδίδουν κάποιες από τις μεγάλες δυτικές χώρες. Σε αυτά τα πλαίσια, αυξάνουν τη συμμετοχή των πολύτιμων μετάλλων στο επενδυτικό τους μείγμα δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην τιμή τους.

Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε πως η γεωπολιτική αστάθεια των τελευταίων ετών και οι πόλεμοι που βρίσκονται, δυστυχώς, σε εξέλιξη και δεν φαίνεται πως μπορεί να σταματήσουν σύντομα, αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της ζήτησης για τον χρυσό και το ασήμι. Στη γεωπολιτική αστάθεια εντάσσουμε και την ένταση που υπάρχει ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ, ένταση που με την πάροδο του χρόνου φαίνεται πιθανότερο πως θα αυξάνεται παρά θα μειώνεται.

Δεν τελειώνουν εδώ όμως οι φόβοι που ωθούν επενδυτές στην αγορά χρυσού. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι πάρα πολύ αισιόδοξες αποτιμήσεις σημαντικών μετοχών του τεχνολογικού κλάδου, κυρίως εξαιτίας του επενδυτικού ενθουσιασμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν ξαναφέρει στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές την ανησυχία για μία άλλου είδους κρίση. Μία κρίση στις τιμές των μετοχών που θα προκληθεί από το πιθανό ξεφούσκωμα του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως η σταθερά ανοδική πορεία του χρυσού και του ασημιού και τα ρεκόρ που καταρρίπτουν συνεχώς έχει τη ρίζα της στους φόβους πολλών επενδυτών σχετικά με μία σειρά κρίσεων που μπορεί να ξεσπάσουν στη διεθνή οικονομία, το διεθνές εμπόριο και τις χρηματιστηριακές αγορές.

Προφανώς, δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός πως η ζήτηση για τα πολύτιμα μέταλλα ενισχύεται από τις προσδοκίες για σημαντική μείωση των επιτοκίων αναφοράς στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες και από την αδυναμία του δολαρίου απέναντι σε όλα σχεδόν τα νομίσματα των ισχυρών οικονομιών (του ιαπωνικού γιέν εξαιρουμένου).

Ούτε βέβαια αγνοούμε την παρουσία κερδοσκοπικών κεφαλαίων που κινούνται στις αγορές πολύτιμων μετάλλων βλέποντας την ανοδική πορεία του χρυσού και του ασημιού, χωρίς κατ’ ανάγκην να συμμερίζονται τις ανησυχίες περί κρίσεων που αναφέραμε παραπάνω.

Εκτιμούμε όμως πως η ουσία της ανόδου των δύο αυτών πολύτιμων μετάλλων έχει ως βασική αφετηρία όλους τους προβληματισμούς των επενδυτών, την ανησυχία τους για το μέλλον και την προσπάθειά τους να προστατευθούν από τα χρηματιστηριακά και επενδυτικά δεινά που πιθανολογούν πως θα μας βρουν στο μέλλον.

Για να μειωθεί η ανάγκη τους να τα αγοράζουν θα πρέπει να εξαλειφθούν αυτοί οι παράγοντες ανησυχίας, αν όχι όλοι τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς. Αυτή την στιγμή είναι δύσκολο να πούμε πως κάτι φαίνεται πολύ πιθανό.