NYT, Reuters

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε ως προθεσμία την Ημέρα των Ευχαριστιών για να συμφωνήσει η Ουκρανία σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, θέτοντας στο τραπέζι μια πρόταση που περιείχε στοιχεία που θα μπορούσαν να είχαν συνταχθεί από το Κρεμλίνο.

Τώρα, φαίνεται πως θα πρέπει να περιμένει — ίσως εβδομάδες, ίσως και πέρα από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τους New York Times, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τους διαπραγματευτές του Τραμπ, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα για κάποια πρόοδο.

Ωστόσο, ο Πούτιν σήμανε και πάλι αυτή την εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις σκληρές απαιτήσεις του, αφήνοντας τους απεσταλμένους του Τραμπ χωρίς κανένα αποτέλεσμα από την πεντάωρη συνάντησή τους με τον Ρώσο ηγέτη στη Μόσχα την Τρίτη.

Αυτό αφήνει τον Τραμπ αντιμέτωπο με μια δύσκολη αλλά γνώριμη σειρά επιλογών. Θα ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να κάνει ακόμη περισσότερες παραχωρήσεις — όπως προσπάθησε πριν από δύο εβδομάδες — ακόμη και αν αυτό θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία της χώρας;

Θα αποχωρήσει τελικά, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί σε ορισμένες στιγμές, παραδεχόμενος έτσι αποτυχία σε μια προσπάθεια να τερματίσει έναν πόλεμο που είχε υποσχεθεί ότι θα λύσει σε 24 ώρες;

Ή θα αλλάξει πορεία και θα επαναφέρει την ευρεία αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι η Ευρώπη, όχι οι ΗΠΑ, θα έπρεπε να αναλάβει το οικονομικό βάρος της εξοπλιστικής στήριξης της χώρας;

«Χρειάζονται δύο για το τάνγκο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σημειώνεται ότι, η πεντάωρη συνάντηση της Τρίτης ήταν η έκτη και μεγαλύτερη μεταξύ των Γουίτκοφ και Πούτιν στη Ρωσία φέτος.

Άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις λένε ότι τώρα υπάρχουν τέσσερα χωριστά στοιχεία που διαπραγματεύονται παράλληλα. Το ένα αφορά ζητήματα σχετικά με την κυριαρχία της Ουκρανίας, όπως οι περιορισμοί στο μέλλον του μεγέθους του στρατού της σε καιρό ειρήνης και στο εύρος των πυραύλων της. Τα υπόλοιπα καλύπτουν τα εδάφη, την οικονομική συνεργασία και τα ευρύτερα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Reuters: Τι συζητούσε ο Πούτιν επί πέντε ώρες με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε εκ νέου σκληρά μηνύματα για την τύχη του Ντονμπάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους στρατιωτικής επιβολής, εάν το Κίεβο δεν αποσυρθεί.

Την ίδια ώρα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ήταν «πολύ χρήσιμη και απαραίτητη» και βασίστηκε σε προτάσεις που είχαν συζητηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Συγκεκριμένα, η αναζήτηση μιας λύσης για την κρίση στην Ουκρανία είναι δύσκολο ζήτημα, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και πρόσθεσε ότι, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, υπήρξαν θέματα με τα οποία η Μόσχα δεν συμφωνούσε, αλλά συζήτησε επ΄αυτών.

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον Γουίτκοφ, είπε ο Πούτιν, οι ΗΠΑ είχαν μοιράσει σε τέσσερις ενότητες το σχέδιο Τραμπ και πρότειναν να συζητηθούν ξεχωριστά κι αυτός είναι ο λόγος που η συνάντηση είχε τόσο μεγάλη διάρκεια (πέντε ώρες).

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Μόσχα από την αμερικανική αντιπροσωπεία βασίστηκαν στις συμφωνίες του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το RIA.

Αναφορικά με την ΕΕ, ο Πούτιν είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ασχοληθούν με την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία και να μη την εμποδίζουν.

Πούτιν: Θα αποκτήσουμε τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς ακόμη και δια της βίας

Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία δια της βίας, εάν οι ουκρανικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν — κάτι που το Κίεβο έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

«Ή απελευθερώνουμε αυτά τα εδάφη με τη βία των όπλων, ή οι ουκρανικές δυνάμεις εγκαταλείπουν αυτά τα εδάφη», είπε ο Πούτιν στο India Today ενόψει επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με απόσπασμα που προβλήθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να χαρίσει στη Ρωσία δικά της εδάφη, τα οποία η Μόσχα δεν κατάφερε να κατακτήσει στο πεδίο της μάχης, και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει πως η Μόσχα δεν πρέπει να ανταμειφθεί για έναν πόλεμο που εκείνη ξεκίνησε.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρη την περιφέρεια Λουχάνσκ, πάνω από το 80% της Ντονιέτσκ, περίπου το 75% των Χερσώνα και Ζαπορίζια, καθώς και τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνίπρο.

Περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ντονιέτσκ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία έχει επαναλάβει ότι επιθυμεί τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς — και ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει ανεπίσημα να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Μόσχας.

Το 2022, η Ρωσία κήρυξε ότι οι ουκρανικές περιοχές Λουχάνσκ, Ντονιέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας, μετά από δημοψηφίσματα τα οποία η Δύση και το Κίεβο απέρριψαν ως προσχηματικά. Οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές — όπως και την Κριμαία — ως ουκρανικό έδαφος.

Ζελένσκι: Μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι δυνατή, εάν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ουκρανίας

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του στον λογαριασμό του στο Χ, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή της αμερικανικής ομάδας από τη Μόσχα και μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον – οι Ρουστέμ Ούμεροφ, Αντρίι Χνάτοφ, μαζί με την υπόλοιπη διαπραγματευτική ομάδα, θα συνεχίσουν τις συζητήσεις με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ.

We’re preparing meetings in the United States – after the American team returns from Moscow and following the relevant consultations in Washington – Rustem Umerov, Andrii Hnatov, along with the rest of the negotiating team, will continue discussions with envoys of President… pic.twitter.com/IZZ14YmdMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι «όλοι οι εταίροι βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους και με την Ουκρανία» και προσθέτει ότι «μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι δυνατή μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ουκρανίας».

«Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος αισθάνεται σαφώς ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος και η τρέχουσα διπλωματική δραστηριότητα στις διαπραγματεύσεις πρέπει να υποστηριχθεί από την πίεση στη Ρωσία», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι,