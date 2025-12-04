Πού θα φτάσουν χρυσός και ασήμι;

Σε «χρονιά των πολύτιμων μετάλλων» αναδεικνύεται το 2025 με τον χρυσό να σημειώνει 50 φορές ιστορικό υψηλό και να κερδίζει συνολικά πάνω από 60%, αλλά την παράσταση να κλέβει το ασήμι με συνολικά κέρδη που έφτασαν να ξεπερνούν το 100%. Πόσο πιθανό είναι να συνεχιστεί το εντυπωσιακό ράλι στους επόμενους μήνες και ποιοι είναι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Πρόκειται για ένα ράλι ιστορικής σημασίας καθώς χρυσός, ασήμι και χαλκός καταγράφουν μαζί ιστορικά υψηλά για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια.

Η επικείμενη μείωση των επιτοκίων της Fed και η αποδυνάμωση του δολαρίου, επαναφέρουν τις τιμές του χρυσού σε ανοδική τροχιά, με αποτέλεσμα τα κέρδη του να ανέρχονται σε 61% μέσα στο 2025. Ο χρυσός αποδεικνύεται ένα από τα δημοφιλέστερα assets του έτους, την ώρα που το ασήμι ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ο πίνακας που ακολουθεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τους παράγοντες που ευθύνονται για το ράλι θα εξαρτηθεί και η τάση του επόμενου έτους. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, το υψηλού κινδύνου γεωπολιτικό περιβάλλον ευθύνεται περίπου για 12 ποσοστιαίες μονάδες ανόδου των τιμών φέτος, ενώ η αποδυνάμωση του δολαρίου «πρόσθεσε» άλλες 10 ποσοστιαίες μονάδες. Άλλες 9 μονάδες οφείλονται στις αυξημένες επενδύσεις (σε κερδοσκοπικούς λόγους δηλαδή) και ακόμη 10 μονάδες στην οικονομική ανάπτυξη.

Το ράλι των πολύτιμων μετάλλων επανέρχεται τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο μετά από βραχύβια παύση. Δεν είναι όμως μόνο η απόφαση που θα ανακοινώσει ο Τζερόμ Πάουελ την ερχόμενη Τετάρτη, αυτή που δίνει ώθηση σε χρυσό και ασήμι.

Τα σημάδια εξασθένησης της αμερικανικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετήσει τον Κέβιν Χάσετ στο τιμόνι της Fed, ενισχύουν τις πιθανότητες ακόμα μεγαλύτερης χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής μέσα στο 2026. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για συνέχιση της τάσης που θέλει τις κεντρικές τράπεζες να αγοράζουν χρυσό, με στόχο τη διαφοροποίηση των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων.

Με τον Χάσετ – ή κάποιο άλλο πρόσωπο που συντάσσεται με τον Τραμπ στο θέμα των επιτοκίων – στη θέση του επικεφαλής της ΕΚΤ, και τον κίνδυνο ύφεσης στις ΗΠΑ να μην έχει αποκλειστεί εντελώς, οι επενδυτικοί οίκοι συνεχίζουν να αναβαθμίζουν τις προβλέψεις για χρυσό και ασήμι.

Το σκηνικό για το 2026 έχει ως εξής: Αν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνει και τα επιτόκια υποχωρήσουν περαιτέρω, τα πολύτιμα μέταλλα θα καταγράψουν ήπια κέρδη. Στην περίπτωση πιο σφοδρής επιβράδυνσης – πόσω μάλλον ύφεσης – και αύξησης των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών κινδύνων, ο χρυσός θα εντυπωσιάσει, ενώ αν οι πολιτικές του Τραμπ επιτύχουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη και να μειώσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ο χρυσός θα κινηθεί χαμηλότερα.

Σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs σε θεσμικούς επενδυτές, το βασικό σενάριο θέλει τον χρυσό να ξεπερνάει τα 5.000 δολάρια/ουγγιά έως το τέλος του 2026, από περίπου 4.218 δολάρια σήμερα, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου της τάξης του 18,5%. Στα 5.000 δολάρια τοποθετεί τον χρυσό και η Bank of America, επικαλούμενη την αύξηση του ελλείμματος των ΗΠΑ και τις ανορθόδοξες, όπως τις χαρακτηρίζει, πολιτικές του Τραμπ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι προβλέψεις της Deutsche Bank που κάνουν λόγο για άνοδο του χρυσού στα 4.950 δολάρια το 2026, ενώ η JPMorgan δεν αποκλείει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο προς το επίπεδο των 5.200-5.300 δολαρίων.

Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου; Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να επαναληφθεί η «βουτιά» του Οκτωβρίου, όταν μέσα σε περίπου 8 ημέρες η τιμή του χρυσού σημείωσε απότομη πτώση άνω του 11% από τα ιστορικά υψηλά. Στο εν λόγω σενάριο ο χρυσός θα μπορούσε να δοκιμάσει το χαμηλό των 3.510 δολαρίων πριν το τέλος του έτους.

Όσο για το ασήμι, η εκτίναξη των τιμών μία ανάσα από τα 60 δολάρια, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από βαθιές διαρθρωτικές ελλείψεις, την ίδια ώρα που η βιομηχανική ζήτηση ήταν ισχυρή και καταγράφηκαν αυξημένες επενδυτικές ροές σε ευνοϊκό περιβάλλον νομισματικής πολιτικής. Σχεδόν ένα μήνα πριν το τέλος του 2025 το ασήμι ενισχύεται κατά 96%, η πλατίνα κατά 90% και ο χαλκός κατά 30%.

Οι λόγοι που ευνοούν τον χρυσό σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην προσφορά, τον πληθωρισμό και την… κερδοσκοπία, αναμένεται να προσφέρουν στήριξη στο ασήμι και το 2026.