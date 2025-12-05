Reuters, CNBC, FT

Η συμφωνία της χρονιάς στον τομέα ψυχαγωγίας - media σημειώθηκε, λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο του έτους στο Χόλιγουντ. Ο λόγος για την Netflix, η οποία βάσει της συμφωνίας αποκτά τα κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros και την υπηρεσία streaming, HBO Max.

Πρόκειται για μια mega συμφωνία η οποία, ουσιαστικά, ενώνει τον γίγαντα, πλέον, του streaming Netflix, ο οποίος έχει ανατρέψει τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, και το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., γνωστό για τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει το «The Wizard of Oz», τη σειρά Harry Potter αλλά και το σύμπαν των κόμικς DC. Θα περιλαμβάνει επίσης το περιεχόμενο του HBO Max, συμπεριλαμβανομένων των σίριαλ «The Sopranos» και «Game of Thrones».

Σχολιάζοντας τη συμφωνία εξαγοράς ο Ted Sarandos, συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix ανέφερε ότι «…αποστολή μας ήταν πάντα να ψυχαγωγούμε τον κόσμο. Συνδυάζοντας την απίστευτη βιβλιοθήκη εκπομπών και ταινιών της Warner Bros. - από διαχρονικά κλασικά όπως το Casablanca και το Citizen Kane έως σύγχρονα αγαπημένα όπως το Harry Potter και το Friends - με τους τίτλους μας που καθορίζουν την κουλτούρα, όπως το Stranger Things, το KPop Demon Hunters και το Squid Game, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ακόμα καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να συμβάλουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα της αφήγησης».

«Αυτή η εξαγορά, θα βελτιώσει την προσφορά μας στο κοινό και θα επιταχύνει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα για τις επόμενες δεκαετίες», είπε ο Greg Peters, ο έτερος συν διευθύνων σύμβουλος της Netflix. «Η Warner Bros έχει συμβάλει στον καθορισμό της ψυχαγωγίας για περισσότερο από έναν αιώνα και συνεχίζει να το κάνει με εξαιρετικά δημιουργικά στελέχη και παραγωγικές δυνατότητες».

Με την παγκόσμια εμβέλεια και το αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μοντέλο μας, μπορούμε να παρουσιάσουμε σε ένα ευρύτερο κοινό τους κόσμους που δημιουργούν - προσφέροντας στους συνδρομητές μας περισσότερες επιλογές, προσελκύοντας περισσότερους θαυμαστές στην κορυφαία υπηρεσία streaming μας, ενισχύοντας ολόκληρη τη βιομηχανία ψυχαγωγίας και δημιουργώντας περισσότερη αξία για τους μετόχους».

Η ανακοίνωση, από πλευράς Netflix, του mega deal έβαλε και ένα τέλος στη διαδικασία υποβολής προσφορών, στην οποία η Paramount Skydance και η Comcast επίσης διεκδικούσαν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Και οι δύο είχαν καταθέσει βελτιωμένες προτάσεις, ενώ η Paramount είχε προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την εξαγορά ολόκληρης της WBD, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων.

Παρά το υψηλό τίμημα της Paramount, η Warner Bros. Discovery επέλεξε την πρόταση του Netflix, επιλογή που προκάλεσε διαμαρτυρίες από ανταγωνιστές, οι οποίοι μιλούν για διαδικασία με «προκαθορισμένη κατάληξη».

Η Paramount υποστήριξε προς τη WBD ότι μια συμφωνία με το Netflix «πιθανότατα δε θα εγκριθεί ποτέ» από τις ρυθμιστικές Αρχές λόγω της παγκόσμιας κυριαρχίας του.

Οι όροι της mega συναλλαγής

Η συναλλαγή περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές και η αξία της ανέρχεται σε 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, σύμφωνα με τις εταιρείες. Αυτό ανεβάζει την αξία της συναλλαγής σε 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τον διαχωρισμό των τηλεοπτικών δικτύων, ο οποίος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, κάθε μέτοχος της Warner Bros Discovery θα λάβει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές της Netflix για κάθε μετοχή της WBD που θα είναι σε κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η Netflix και η Warner Bros Discovery δήλωσαν ότι τα διοικητικά συμβούλια τους ενέκριναν ομόφωνα τη συμφωνία, η οποία υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές Αρχές καθώς και από τους μετόχους της WBD.

Παράλληλα, η Netflix συμφώνησε να καταβάλει 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αντίστροφη αμοιβή διακοπής της συμφωνίας, εάν αυτή δεν εγκριθεί, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Warner Bros Discovery θα καταβάλει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αμοιβή διακοπής της συμφωνίας, εάν αποφασίσει να την ακυρώσει για να επιδιώξει μια διαφορετική συγχώνευση.

«Σκεπτικισμός» στην κυβέρνηση Τραμπ

Με μεγάλο σκεπτικισμό» αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Το Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα εξαγοράσει το κινηματογραφικό στούντιο αλλά και την υπηρεσία streaming της Warner Bros, το HBO Max.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί ένας «πόλεμος» προσφορών ανάμεσα στις Netflix, Comcast και Paramount για την εξαγορά. Το Netflix προσέφερε κυρίως μετρητά, ενώ η Comcast έχει υποβάλει προσφορές για τα στούντιο της Warner Bros. Discovery και την υπηρεσία streaming HBO Max.

«Σοβαρές ανησυχίες»

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε την Πέμπτη ότι «ο επικεφαλής της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, συναντήθηκε με αξιωματούχους του Τραμπ και βασικούς νομοθέτες στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη για να ασκήσει πιέσεις κατά της πιθανής επιλογής του Netflix από την Warner Bros. Discovery ως εταίρου συγχώνευσης».

Ακόμη, μια ομάδα ανώνυμων παραγωγών ταινιών μεγάλου μήκους έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix.

«Το Netflix αντιλαμβάνεται τον χρόνο που αφιερώνεται στην παρακολούθηση μιας ταινίας σε έναν κινηματογράφο σαν χρόνο που δεν αφιερώνεται στην πλατφόρμα του», ανέφερε η επιστολή. «Δεν έχουν κανένα κίνητρο να υποστηρίξουν τις κινηματογραφικές προβολές και έχουν κάθε κίνητρο να τις καταργήσουν».

Η επιστολή εξέφραζε επίσης ανησυχία για τον «μονοπωλιακό έλεγχο» της αγοράς streaming. Οι παραγωγοί δήλωσαν ότι δεν έγραψαν τα ονόματά τους στην επιστολή από «φόβο αντιποίνων».

Η αντίδραση των αγορών

Η μετοχή της WBD σημείωσε άνοδο άνω του 3% μετά την ανακοίνωση, ενώ η μετοχή του Netflix υποχώρησε αρχικά, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι η συμφωνία συνεπάγεται αυξημένο χρέος και απαιτεί ιδιαίτερα σύνθετη ολοκλήρωση.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης εξοικονόμηση 2–3 δισ. δολαρίων ετησίως μέσα στα πρώτα τρία χρόνια από την ολοκλήρωση.

Παρά το εύρος και τις προκλήσεις, η συμφωνία αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας: το Χόλιγουντ περνά οριστικά στα χέρια των τεχνολογικών κολοσσών.

Η αγορά, που άλλοτε διαμορφωνόταν από παραδοσιακά στούντιο, σήμερα δομείται γύρω από λίγους παγκόσμιους παίκτες με τεράστια οικονομική ισχύ και παγκόσμια δίκτυα διανομής.

Η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική συναλλαγή αλλά σημείο καμπής για το πώς θα παραχθεί, θα διανεμηθεί και θα καταναλωθεί το περιεχόμενο τα επόμενα χρόνια.

Αν η συμφωνία εγκριθεί, το Netflix θα αναδειχθεί στο μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής και διανομής περιεχομένου της εποχής του streaming.

Αν απορριφθεί, θα αποδείξει τα όρια που θέτουν οι ρυθμιστές απέναντι στη συγκέντρωση ισχύος.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενοι 12 έως 18 μήνες, όσο δηλαδή θα ολοκληρώνεται η διαδικασία των εγκρίσεων, θα κρίνουν όχι μόνο το μέλλον των δύο εταιρειών αλλά και τη μορφή που θα πάρει η παγκόσμια ψυχαγωγία.