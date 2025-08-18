Ζελένσκι: Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί παραγωγικά για την επίτευξη ειρήνης. Αυτό επανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσινγκτον.

Όσο για τη Ρωσία, «μπορεί να αναγκαστεί να συνάψει ειρήνη μόνο μέσω της δύναμης, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη δύναμη», σημείωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Пане генерале Келлог! Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно.



Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λ. Οίκο - Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα

Νωρίτερα, με ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο», ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;», ανέφερε ο Τραμπ.