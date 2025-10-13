Ο Τραμπ στην Κνεσέτ: Είναι μεγάλη μου τιμή, μια σπουδαία μέρα - Μεσολάβησε για να πάει ο Νετανιάχου στη Σύνοδο Κορυφής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου μόλις μίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρακολουθεί, σύμφωνα με το Channel 12 News.

Στην τηλεφωνική συνομιλία, με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου δέχτηκε την πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Σίσι απέφυγε να μιλήσει με τον Νετανιάχου καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και αρχικά δεν είχε καλέσει τον Νετανιάχου στη σημερινή σύνοδο κορυφής.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα βρίσκονται επίσης μεταξύ των 30 παγκόσμιων ηγετών που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής, μαζί με τους ηγέτες του Κατάρ και της Ινδονησίας.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να υποστηρίξει τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα μετά τον πόλεμο, ενώ ο Τραμπ δεν τον έχει αποκλείσει.

Το Channel 12 αναφέρει επίσης, χωρίς να αναφέρει πηγή, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια πιθανή επίσκεψη του Προέδρου της Ινδονησίας Πραμπόουο Σουμπιάто στο Ισραήλ αύριο.

Η αιγυπτιακή προεδρία επιβεβαιώνει ότι ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Η δήλωση ανέφερε επίσης τη συμμετοχή του Αμπάς, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή τους έχει ως στόχο να «επιβεβαιώσει τη δέσμευση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα».

Τραμπ: Είναι μεγάλη μου τιμή, μια σπουδαία και όμορφη μέρα

Νωρίτερα, αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την «είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

«Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη», είπε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα», τόνισε.

Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρήσει την εκεχειρία, απάντησε: «Θα την τηρήσουν».

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς», είπε αναφερόμενος στους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή. Στάθηκαν πολύ γενναίοι», συμπλήρωσε.

Trump is in the Knesset building.



"This is my great honor - a great and beautiful day.



A new beginning."

«Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης»

Λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αμερικανού προέδρου στην ολομέλεια της Κνεσέτ, το προσωπικό του ισραηλινού κοινοβουλίου μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα, φτιαγμένα για να θυμίζουν εκείνα της καμπάνιας «Make America Great Again».

Τα καπέλα, που διανεμήθηκαν εντός του κτηρίου της Κνεσέτ, φέρουν τη φράση «Trump the peace president» («Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης») αντί για το διάσημο πλέον προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ομιλίας του Τραμπ ενώπιον των Ισραηλινών βουλευτών και λίγο πριν από τη μετάβασή του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ.

Knesset staff distribute red baseball caps patterned on the "Make America Great Again" caps worn by US President Donald Trump's diehard supporters ahead of his upcoming speech in the Knesset plenum.

The caps bear the slogan "Trump the peace president."



The caps bear the slogan “Trump the peace president.” pic.twitter.com/CfG2NFKwGI — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

«Θα ήμουν περήφανος να επισκεφτώ τη Γάζα»

Νωρίτερα, λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν περήφανος να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα. «Αν προχωρήσεις πολύ γρήγορα, δεν θα είναι καλό. Πρέπει να προχωρήσεις με τη σωστή ταχύτητα, δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ γρήγορα», είπε.