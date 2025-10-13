Νετανιάχου στην Κνέσετ: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στην ομιλία του στην Κνέσετ έκανε λόγο για «μια συγκινητική μέρα που σίγουρα θα χαραχτεί στα χρονικά της ιστορίας μας», ενώ τόνισε ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα χαραχτεί επίσης στην ιστορία του Ισραήλ, «και στα χρονικά της ανθρωπότητας».

Ο Νετανιάχου είπε στην Κνέσετ ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι έχουν πλέον επιστρέψει στο Ισραήλ και πρόσθεσε ότι «θα ήθελε προσωπικά» να ευχαριστήσει τον Τραμπ.

«Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για να σας ευχαριστήσω από την τελευταία σας επίσκεψη εδώ», τόνισε.

«Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψώματα του Γκολάν, σας ευχαριστώ που αντισταθήκατε στα ψέματα εναντίον του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη».

Ωστόσο, είπε ότι «αυτή είναι μόνο μια μερική λίστα» πριν επαναλάβει ότι ο Τραμπ «είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το κράτος του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο».

«Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κάνει ποτέ περισσότερα για το κράτος του Ισραήλ, και όπως είπα στην Ουάσινγκτον, δεν υπάρχει καν σύγκριση», ανέφερε.

Όσον αφορά στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, ο Νετανιάχου είπε ότι είναι μια πρόταση «που ανοίγει την πόρτα σε μια ιστορική επέκταση της ειρήνης στην περιοχή μας».

Επίσης, είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ πως «είμαι αφοσιωμένος σε αυτή την ειρήνη».

«Οι εχθροί μας κατάλαβαν πόσο ισχυρό είναι το Ισραήλ»

Εν συνεχεία, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «οι εχθροί μας καταλαβαίνουν πλέον πόσο ισχυρό και αποφασιστικό είναι το Ισραήλ».

«Καταλαβαίνουν ότι η επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου ήταν ένα καταστροφικό λάθος», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ είναι ισχυρό και ότι το Ισραήλ είναι εδώ για να μείνει».

Παράλληλα, είπε ότι το Ισραήλ έχει πληρώσει «υψηλό τίμημα» για τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά χαιρετίζει την επιστροφή των ομήρων σήμερα ως «σημαντική ημέρα».

«Στην αρχή του πολέμου, υποσχέθηκα να φέρω όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα», είπε.

«Σήμερα, με την απαραίτητη βοήθεια, την αποφασιστική και στοχευμένη βοήθεια, την αδιάκοπη βοήθεια του Προέδρου Τραμπ, και με την απίστευτη θυσία και το θάρρος των στρατιωτών του Ισραήλ, εκπληρώνουμε αυτή την υπόσχεση», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι έχει υποβάλει την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για να γίνει ο πρώτος μη Ισραηλινός κάτοχος του Βραβείου Ισραήλ, της υψηλότερης τιμητικής διάκρισης της χώρας.

«Θα πάρεις και το Νόμπελ»

Πάντως και για το Νόμπελ Ειρήνης αστειεύτηκε, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν το κέρδισε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Νετανιάχου του είπε «θα το πάρεις».

«Θέλω να πάρεις το Βραβείο Ισραήλ, το υψηλότερο βραβείο μας, ως ο μεγαλύτερος φίλος μας», είπε.

«Όταν οι άλλοι ήταν αδύναμοι, εσύ ήσουν δυνατός. Όταν οι άλλοι φοβόντουσαν, εσύ ήσουν τολμηρός. Όταν οι άλλοι μας εγκατέλειψαν, εσύ στάθηκες στο πλευρό μας.

Εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού του Ισραήλ, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλία σας, σας ευχαριστώ που βοηθήσατε να επιστρέψουν οι όμηροι μας, σας ευχαριστώ που υποστηρίξατε την πορεία του Ισραήλ προς τη νίκη και σας ευχαριστώ που ανοίξατε το δρόμο προς την ειρήνη».