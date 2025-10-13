Θεσσαλονίκη: Έργα άνω των 590 εκατ. ευρώ περνούν σε νέα εποχή τις υποδομές Υγείας

Σε νέα εποχή περνά το υγειονομικό σύστημα της Θεσσαλονίκης με όχημα τις καινούργιες υποδομές υγείας, των οποίων η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη ή σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, με προϋπολογισμένο κόστος άνω των 500 εκατ. ευρώ.Ταυτόχρονα, ο συνολικός εκσυγχρονισμός που θα επιφέρει και άνοδο του επιπέδου της ποιότητας των παροχών υγείας στον Νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, συμπληρώνεται με αναβαθμίσεις δομών, προϋπολογισμού άνω των 90 εκατ. ευρώ.

