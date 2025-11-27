Wall Street: Οι ταύροι αντεπιτίθενται, αλλά οι αρκούδες καραδοκούν

Με ένα μίνι ράλι τεσσάρων ημερών - και συνολικά κέρδη 4,2% για τον S&P 500 και 5,14% για τον Nasdaq – οι «ταύροι» επιστρέφουν δυναμικά με στήριγμα την πολύ πιθανή μείωση των επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου. Παρά, όμως, το comeback οι αγορές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να «σβήσουν» τις απώλειες του Νοεμβρίου.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο φετινός Νοέμβριος αποδεικνύεται ένας αρκετά «κακός» μήνας για τις μετοχές, ενισχύει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα και τη διάρκεια του χρηματιστηριακού ράλι. Και αυτό γιατί ο Νοέμβριος θεωρείται παραδοσιακά ο καλύτερος, σε επίπεδο αποδόσεων, μήνας για την Wall Street και τις παγκόσμιες μετοχές.

Με φόντο τους φόβους αφενός για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και αφετέρου για το «πάγωμα» της νομισματικής χαλάρωσης από την Fed, οι σημαντικότεροι δείκτες σημείωσαν «βουτιά» έως και άνω του 7% - σε επίπεδο μήνα - έως τις 20 Νοεμβρίου, αλλά τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε αντιστροφή του κλίματος. Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης 26/11, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,4%, ο Nasdaq να σημειώνει απώλειες 2,15% και τον MSCI All-Country World να καταγράφει πτώση 0,54%. Στο -0,97% βρίσκεται ο γερμανικός DAX και στο -4,23% ο ιαπωνικός Nikkei.

Το πώς θα αξιολογήσουν οι επενδυτές τα σκαμπανεβάσματα του Νοεμβρίου είναι θέμα οπτικής. Αν θέλει κάποιος να δει το ποτήρι μισογεμάτο θα πει ότι ο συνήθως πολύ ικανοποιητικός, από πλευράς αποδόσεων, Νοέμβριος, ήταν φέτος απογοητευτικός για τις αγορές, κάτι που ίσως να αποτελεί την αρχή του τέλους για το ράλι. Διότι η μέχρι στιγμής επίδοση του S&P 500 είναι μεταξύ των χειρότερων για μήνα Νοέμβριο από το 2008 (μέχρι χθες ήταν η χειρότερη). Δεν θα πρέπει, μάλιστα, να ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο του 2008 οι παγκόσμιες αγορές προσπαθούσαν να καταλάβουν… τι τις βρήκε, με φόντο το σοκ από την κατάρρευση της Lehman Brothers στα μέσα Οκτωβρίου.

Αν, όμως, θέλουμε να δούμε το ποτήρι μισογέματο, μπορούμε να σταθούμε στο γεγονός ότι ο κορυφαίος δείκτης της Wall Street απέχει μόλις 1,13% από το ιστορικό του υψηλό που κατέγραψε στις 28/10, παρά το γεγονός ότι ασκήθηκαν ασφυκτικές πιέσεις μέσα στον Νοέμβριο και κυρίως την περασμένη εβδομάδα και είχε φτάσει να απέχει 5,4% από το ρεκόρ του.

Ο φετινός Νοέμβριος είχε λίγο απ’ όλα. Ξεκίνησε από ιστορικά υψηλά, στη συνέχεια έκανε μία μικρή «κοιλιά», για να ανακάμψει στην πορεία και να κινδυνεύσει με επικίνδυνο sell-off στις 13-20/11. Μέχρι και τη μεγαλύτερη αντιστροφή κλίματος από τον περασμένο Απρίλιο ζήσαμε, ενώ ο μήνας χαρακτηρίζεται και από την είσοδο του bitcoin σε bear market (υποχωρεί άνω του 20% μέσα στον μήνα).

Τι, όμως, σημαίνουν όλα αυτά; Γνωρίζατε ότι ιστορικά η καλύτερη εξάμηνη περίοδος για τον S&P 500 και τις παγκόσμιες μετοχές είναι αυτή μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου; Σύμφωνα με την Carson Wealth, η μέση απόδοση του S&P 500 στο διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου διαμορφώνεται στο 7%. Το δεύτερο καλύτερο εξάμηνο είναι το Οκτώβριος-Μάρτιος με 6,6% και ακολουθεί το Δεκέμβριος-Μάιος με 5,3%.

Στον αντίποδα, το χειρότερο εξάμηνο για την Wall Street είναι μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, με μέση απόδοση 2,1% και ακολουθεί το Απρίλιος-Σεπτέμβριος με 3%. Όταν, λοιπόν, η καλύτερη παραδοσιακά εποχή για τις μετοχές ξεκινά με αρνητικό πρόσημο και υψηλή μεταβλητότητα, είναι εύλογο να ανησυχούν οι επενδυτές ότι κινδυνεύει να μη συνεχιστεί το άκρως εντυπωσιακό ράλι των περασμένων ετών.

Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Παρά τη μεταβλητότητα του Νοεμβρίου, δεν μπορεί να αγνοηθεί η ισχυρή αντίδραση της τρέχουσας εβδομάδας. Μία αντίδραση που πολλοί χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια των επενδυτών να τοποθετηθούν ενόψει ενός ακόμα πολύ θετικού για τις μετοχές έτους. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνήσουν με την Κίνα για το εμπόριο, η Fed μειώσει τα επιτόκια και τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, τότε το 2026 θα ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς.

Με τον Κέβιν Χάσετ – που είναι ο επικρατέστερος για νέος πρόεδρος της Fed – να «υπόσχεται» μεγαλύτερη νομισματική χαλάρωση και τον εμπορικό πόλεμο να βρίσκεται σε ύφεση, οι αγορές δεν έχουν να ανησυχούν για κανένα από τους κινδύνους που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του 2025. Έτσι, όλη η προσοχή θα στραφεί στα εταιρικά αποτελέσματα και στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών – κυρίως – κολοσσών.