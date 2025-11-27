  Ο Ανάλγητος

Η πιονέρα του καπιταλισμού Νίκη Κεραμέως, συνέλαβε το σχέδιο για την επιστροφή των ΣΣΕ και αμέσως έσπευσε να το μεταφέρει στον πρόεδρο Κυριάκο. Αποκλείεται, θα μας καταλάβουν, της είπε εκείνος. Η Νίκη σήκωσε τα φρύδια της και είπε: «Πρόεδρε, ή τώρα ή ποτέ»! Το είπε και το έκανε. Η Νίκη κατάφερε να συνεννοηθεί με ένα σωρό κοινωνικούς εταίρους και το σχέδιο να μείνει μυστικό. Άγνωστο πώς τους έπεισε να μην το μάθει ο Κουτσούμπας, και κατεβάσει τους οικοδόμους στο δρόμο! Δεν θέλω να σκέφτομαι τι μέσα χρησιμοποίησε, σε τι βασανιστήρια τους υπέβαλλε. Αλλάζουν χέρια δύο κανάλια. Καλημέρα είπαμε;

Ένα κανάλι θα αποκτήσουν οι Κινέζοι και ένα οι Ρώσοι στην Ελλάδα. Χαμός…

Όλο το προηγούμενο διάστημα η Νίκη Κεραμέως, δούλευε μεθοδικά προκειμένου να υπάρξει η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ). Μετά τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων η χώρα αποκτά σιγά - σιγά και πάλι μια κάποια κανονικότητα. Η Νίκη, λοιπόν, διαπραγματευότανε με τους κοινωνικούς εταίρους επί επτά μήνες και σε συνθήκες άκρας μυστικότητας. Μια διαρροή θα οδηγούσε σε ναυάγιο. Επτά μήνες μαθαίνουμε πως κράτησαν οι διαπραγματεύσεις...

Εδώ που τα λέμε σύντροφοι, επί των ημερών του Αλέξη του Τσίπρα του μεταμελημένου καταπατήθηκαν τα εργατικά δικαιώματα. Και αυτά «ανασταίνονται» επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη του ανάλγητου!

Σύμφωνα με την Eurostat το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων σε έξι χρόνια αυξήθηκε 22,3%. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο της ΤτΕ σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες το 2025 κάνουν έξοδα ρεκόρ για ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ.

Αυτά λένε οι μέσοι όροι, οι οποίοι και δεν μας δίνουν πάντοτε όλη την αλήθεια. Η ακρίβεια χτυπάει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία και ξεπερνούν πλέον το ένα τρίτο του πληθυσμού που ξέραμε στο παρελθόν. Έχουμε, λοιπόν, αρκετούς που ξοδεύουν μυθικά για ποσά σε ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό και άλλους που την ίδια στιγμή δεν έχουν χρήματα για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Και αυτή είναι η Αχίλλειος πτέρνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται απέναντι με συνδικαλιστές στρατιωτικούς που έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια και μιλούν για «μειώσεις μισθών στις ΕΔ». Τι εξυπηρετούν κανείς δεν γνωρίζει, όμως οι αυξήσεις που δίνονται είναι πολύ γενναίες. Ό,τι και να πει ο Νίκος, εκείνοι είναι στα κάγκελα. Ούτε προσωπικά να είχαν μαζί του.

Με βάση την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030» για τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων οι αυξήσεις αφορούν το σύνολο των στελεχών και κυμαίνονται από 13% έως 24%, ενώ στις περιπτώσεις προσθήκης επιδομάτων παραμεθορίου οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται έως και 53%. Όπως σημαντική μεταρρύθμιση του υπουργού είναι και η βελτίωση της ιεραρχικής δομής του προσωπικού. Αυτή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου στρατεύματος με τις ρυθμίσεις να έχουν θεσπιστεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Η αναλογία αξιωματικών - υπαξιωματικών είναι 1 προς 0,8, ενώ υπάρχουν εξαπλάσιοι ταγματάρχες από τους επιλοχίες και πενταπλάσια από τους λοχίες. Οι Συνταγματάρχες είναι υπερδιπλάσιοι των Λοχιών.

Η Εφη Αχτσιόγλου, παραμένει μια σκληρή κομμουνίστρια, όπως φαίνεται και από τη χτεσινή της παρέμβαση μετά τις ανακοινώσεις της Νίκης Κεραμέως, για τις συλλογικές συμβάσεις. Θα την πάρει μαζί του ο μεταμελημένος Αλέξης; Ίσως! Για να θυμάται το πέρασμά του από την ΚΝΕ.

Ψάχνουν λέει διάφοροι, κάποιο επίσημο σχόλιο από τον Ανδρουλάκη ή το ΠΑΣΟΚ για όσα ισχυρίζεται ο Τσίπρας στο βιβλίο για τις συνομιλίες με τη Φώφη Γεννηματά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμαστε τι στάση είχε κρατήσει στο δημοψήφισμα. Αν ως ευρωβουλευτής είχε βγάλει μία στάλα ανακοίνωση υπέρ του «ναι».

Καλά κάνει η Ζωή και υπερασπίζεται τον σύντροφό της που είπε να ξεκολλήσει από τη λάσπη και εγκατέλειψε τη Βουλή. Μια καλή ιδέα θα ήταν για τη Ζωή να του συμπαρασταθεί έμπρακτα και να φύγει και αυτή από τη Βουλή. Και να πάει με τον καλό της να ζήσουν κατά τρόπο βουκολικό!

Ο Ανάλγητος