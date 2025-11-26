Σε εξέλιξη σύσκεψη Παπασταύρου και ΕΥΔΑΠ για λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» η Αθήνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες αυτήν την ώρα η συνάντηση του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, της ΕΥΔΑΠ και της ΡΑΑΕΥ. Η ρυθμιστική αρχή αποφάσισε να θέσει σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» μέσα στις επόμενες ώρες τα νησιά της Πάτμου και της Λέρου εξαιτίας της λειψυδρίας. Παράλληλα, μέχρι την Παρασκευή θα έχει τεθεί υπό το ίδιο καθεστώς και η Αττική, καθώς παρατηρείται σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίας, ο συναγερμός κρίθηκε επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων μετά από τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του Πολυτεχνείου.

Πρακτικά, η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει:

άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης,

fast track διαδικασίες,

ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες,

και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.

Τα μέτρα αφορούν τόσο τα δύο νησιά όσο και με διαδοχικό βηματισμό την Αττική. Οι αυριανές ανακοινώσεις αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα η στάθμη των υδάτων στον Μόρνο

Συγκεκριμένα, τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εφόσον η χειμερινή περίοδος δεν βοηθήσει ώστε να ενισχυθούν οι ταμιευτήρες, τότε το νερό επαρκεί για έναν χρόνο.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

«Παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών», είχε τονίσει σε σχετική ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής του meteo, Κώστας Λαγουβάρδος.

