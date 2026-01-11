Προειδοποίηση Τραμπ: Η Κούβα θα πρέπει να κάνει μία συμφωνία με την Ουάσινγκτον πριν να είναι πολύ αργά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή την Κούβα ότι θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«Δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα που θα πηγαίνουν στην Κούβα – μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.