Χάος στο Ιράν: Νεκροί και τραυματίες - Νέο μήνυμα Παχλαβί για κλιμάκωση των διαδηλώσεων κατά των μουλάδων (vids)

Κάλεσμα προς τους Ιρανούς πολίτες να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα τους κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στέλνει με νέο μήνυμά του ο Ρεζά Παχλαβί, καθώς συνεχίζεται για 15η ημέρα η λαϊκή εξέγερση σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από 160 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, εν μέσω προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ.

«Με την εκτεταμένη και θαρραλέα παρουσία σας στους δρόμους σε ολόκληρο το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, έχετε αποδυναμώσει σοβαρά τον κατασταλτικό μηχανισμό του (Αγιατολάχ Αλί] Χαμενεΐ και το καθεστώς του», δήλωσε ο Παχλάβι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα social media.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε λάβει «αξιόπιστες πληροφορίες» που υποδείκνυαν ότι οι Αρχές αντιμετώπιζαν «σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων για να αντιμετωπίσουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων στους δρόμους», προσθέτοντας ότι «πολλοί ένοπλοι και δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει τους χώρους εργασίας τους ή δεν έχουν υπακούσει στις διαταγές να καταστείλουν τον λαό».

RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.



At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks… pic.twitter.com/wlUTUpkDU4 — Fox News (@FoxNews) January 10, 2026

Υπενθυμίζεται πως η ιρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA (με έδρα στις ΗΠΑ) ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου πως τουλάχιστον 116 άτομα έχουν επιβεβαιωμένα χάσει τη ζωή τους από την αρχή των διαδηλώσεων, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 2.600.

Σημειώνεται πως ένα εικοσιτετράωρο πριν, η ίδια πηγή ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 65.

Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος έχουν καταγραφεί σε 185 πόλεις και στο σύνολο των 31 περιφερειών της χώρας.

Το περιοδικό TIME μετέδωσε το Σάββατο -επικαλούμενο ανώνυμη μαρτυρία γιατρού από το Ιράν- πως ο αριθμός των νεκρών μόνο στην Τεχεράνη ανέρχεται σε τουλάχιστον 217, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε το Σάββατο στα social media: «Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

«Θάνατος στον δικτάτορα»

To Reuters μετέδωσε την Κυριακή πως βίντεο στα social media έδειχναν μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων στην Τεχεράνη και φωτιές που είχαν ανάψει στους δρόμους. Σε ένα βίντεο που δείχνει μια νυχτερινή διαμαρτυρία στην περιοχή Σααντατάμπαντ της Τεχεράνης, ακούγεται ένας άνδρας να λέει ότι το πλήθος είχε καταλάβει την περιοχή.

The Regime in #Iran turned off the internet and even street lights in Teheran so the world wouldn’t see how big the crowds are.



Iranians still went out in thousands, lit the crowds with their phones and circumvented the Blackout.



Let’s amplify their voices:

(1/2) pic.twitter.com/KXkamVgYW6 — Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 10, 2026

«Το πλήθος έρχεται». «Θάνατος στον δικτάτορα», «Θάνατος στον Χαμενεΐ» ανέφεραν συνθήματα απευθυνόμενα στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Iran’s 2nd-largest city Mahhsad has been fully blocked off for a 2nd consecutive night by a massive crowd of anti-regime protesters 100 000+ strong.



They’re blocking roads & setting fires on the streets, creating smoke that makes it difficult for regime snipers to fire at them pic.twitter.com/eKezE0OP3Z — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχάρεσταν κοντά στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατηγόρησαν «τρομοκράτες» ότι στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές και συμπλήρωσαν ότι αρκετοί πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και δημόσια και ιδιωτική περιουσία πυρπολήθηκε.

Η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της ισλαμικής επανάστασης και η διατήρηση της ασφάλειας ήταν «κόκκινη γραμμή», πρόσθεσαν.

Ο τακτικός στρατός εξέδωσε επίσης δήλωση στην οποία ανέφερε ότι θα «προστατεύσει και θα διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα, τη στρατηγική υποδομή της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

Το blackout στο Διαδίκτυο «φούντωσε» τις διαδηλώσεις

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε στο CNN ότι η διακοπή του Διαδικτύου ώθησε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος που σαρώνουν τη χώρα.

«Η διακοπή του Διαδικτύου φαίνεται να απέτυχε, καθώς η πλήξη και η απογοήτευση οδήγησαν ακόμη περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους», δήλωσε ένας 47χρονος άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

«Άνθρωποι όλων των ηλικιών – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – συμμετέχουν, φωνάζοντας συνθήματα από τα παράθυρα και συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς».

Ο κάτοικος εξήγησε πώς οι πολίτες περίμεναν να πέσει το σκοτάδι για να βγουν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων του Ιράν. Περιέγραψε μια αίσθηση «ασταμάτητης δυναμικής» καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονται.

Ενώ οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν αρχικά λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, ο κάτοικος είπε ότι οι τιμές των καθημερινών αγαθών συνέχισαν να αυξάνονται μετά τις πολιτικές αναταραχές, με βασικά προϊόντα όπως τα αυγά και το γάλα να γίνονται «σημαντικά πιο ακριβά».