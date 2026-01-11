Σε υψηλή επιφυλακή το Ισραήλ για το ενδεχόμενο παρέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για την πιθανότητα οποιασδήποτε αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, καθώς οι αρχές της χώρας αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να επέμβει τις τελευταίες ημέρες και προειδοποίησε τους ηγέτες του Ιράν να μην χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των διαδηλωτών. Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν».

Οι πηγές, οι οποίες παρευρέθηκαν στις ισραηλινές διαβουλεύσεις για την ασφάλεια το Σαββατοκύριακο, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι σημαίνει στην πράξη η υψηλή επιφυλακή του Ισραήλ. Το Ισραήλ και το Ιράν διεξήγαγαν έναν 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, στον οποίο οι ΗΠΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ και πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές.

Σε τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες μίλησαν, αλλά δεν ανέφερε τα θέματα που συζήτησαν.

Το Ισραήλ δεν έχει εκδηλώσει την επιθυμία να παρέμβει στο Ιράν, καθώς οι διαμαρτυρίες συγκλονίζουν τη χώρα, με τις εντάσεις μεταξύ των δύο εχθρών να είναι υψηλές λόγω των ανησυχιών του Ισραήλ για τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο Economist, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα υπάρξουν τρομερές συνέπειες για το Ιράν αν επιτεθεί στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, είπε: «Όσον αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό του Ιράν».