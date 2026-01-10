Ο πιο ελκυστικός εργοδότης φτιάχνει premium αυτοκίνητα

Για μια ακόμη φορά, το BMW Group αποδεικνύεται αξιόπιστος συνεργάτης για τους εργαζομένους του, καταφέρνοντας να κατακτήσει, για 14η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των πιο ελκυστικών εργοδοτών, στο Trendence Professionals Barometer 2025.

Η μελέτη συγκαταλέγεται στις κορυφαίες έρευνες σχετικά με την ελκυστικότητα των εργοδοτών και βασίζεται σε δείγμα περίπου 18.000 επαγγελματιών στη Γερμανία. Παράλληλα, το BMW Group κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις σε άλλες σημαντικές κατατάξεις, όπως «Οι Πιο Ελκυστικοί Εργοδότες στην Ευρώπη» (Most Attractive Employers in Europe) της Universum και η διεθνής κατάταξη του Forbes «Οι Καλύτεροι Εργοδότες στον Κόσμο (World’s Best Employers).

Το BMW Group προσφέρει στους εργαζομένους του όχι μόνο premium προϊόντα, αλλά και συναρπαστικούς τομείς δραστηριοποίησης σε μελλοντικά θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτροκίνηση και η ψηφιοποίηση. Το πακέτο συμπληρώνεται από αμοιβές άνω του μέσου όρου, εκτενή πρόσθετα οφέλη, παροχές κινητικότητας και υγείας, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Το BMW Group συγκαταλέγεται και διεθνώς μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών. Στην πρόσφατη κατάταξη «Most Attractive Employers in Europe 2025» της Universum, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 64.000 φοιτητές από έξι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, το BMW Group επιλέχθηκε στην έβδομη θέση παγκοσμίως από τους υποψήφιους μηχανικούς. Αντίστοιχα, στους τομείς της Πληροφορικής και των Οικονομικών Σπουδών, κατατάσσεται μεταξύ των 18 κορυφαίων εργοδοτών παγκοσμίως. Παράλληλα, το BMW Group κατέλαβε την πέμπτη θέση στην παγκόσμια έρευνα του Forbes «World’s Best Employers 2025», η οποία βασίζεται σε απαντήσεις 300.000 επαγγελματιών από 50 χώρες. Η διάκριση αυτή καθιστά το BMW Group όχι μόνο τον κορυφαίο εκπρόσωπο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη συγκεκριμένη διεθνή κατάταξη, αλλά και την 1η στην κατάταξη εταιρεία σε Γερμανία και Ευρώπη.

Στο Trendence Graduate Barometer 2025, το BMW Group διατηρεί την πρώτη θέση στον τομέα Μηχανικής (Engineering) και εξασφαλίζει ισχυρή τρίτη θέση μεταξύ των αποφοίτων Επιχειρηματικών Σπουδών. Όσον αφορά τις δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής (ΙΤ), το BMW Group παραμένει η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία και κατατάσσεται έκτο συνολικά — ακριβώς πίσω από τους μεγαλύτερους παίκτες τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Στο Trendence Student Barometer, το BMW Group βελτιώνεται από την τρίτη στη δεύτερη θέση και για άλλη μια φορά αξιολογείται ως ο πιο δημοφιλής εργοδότης στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μεταξύ των περιζήτητων ειδικών, το BMW Group διατηρεί την πρώτη θέση στο Trendence Skilled Labour Barometer 2025, με συμμετοχή 21.000 εργαζομένων στη Γερμανία.

Η εξωτερική αντίληψη συνάδει με τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας μεταξύ των εργαζομένων: το 92% των εργαζομένων του BMW Group δηλώνει περήφανο που ανήκει στην εταιρεία, ενώ το 87% θα συνιστούσε το BMW Group ως εργοδότη. Αυτά τα εξαιρετικά ποσοστά επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών μεταξύ των εργαζομένων και υπογραμμίζουν πόσο ελκυστικός εργοδότης είναι το BMW Group.

Νέοι ταλαντούχοι και έμπειροι επαγγελματίες σε μελλοντικές δεξιότητες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη λογισμικού και η επιστήμη δεδομένων, θα βρουν συναρπαστικές προκλήσεις στο BMW Group και μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πώς είναι να εργάζεσαι στο BMW Group και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ευκαιρίες και τις κενές θέσεις, μέσα από τις σελίδες καριέρας του BMW Group και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης BMW Group Careers.