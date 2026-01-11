«Καίγεται» το Ιράν: Ραγδαία αύξηση των νεκρών από τις διαδηλώσεις - Η Τεχεράνη εντείνει την καταστολή (pics&vids)

Η κρίση που έχει ξεσπάσει στο Ιράν από το τέλος του 2025 συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα μεταξύ της κυβέρνησης της Τεχεράνης και των διαδηλωτών που ζητούν την αλλαγή του καθεστώτος, με τους νεκρούς να αυξάνονται δραματικά κατά το τελευταίο 24ωρο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προειδοποιεί για παρέμβαση εφόσον η Τεχεράνη δεν αποκλιμακώσει την καταστολή των διαδηλώσεων, που μπήκαν την Κυριακή στην 15η μέρα τους.

🚨🇮🇷 EYEWITNESS FROM IRANIAN CITY: "50-200 WERE GUNNED DOWN BY THE REGIME"



A chilling report from a local in the Iranian city of Gorgan says security forces slaughtered between 50 and 200 protesters there.



This fits the pattern of mass killings leaking out from cities… pic.twitter.com/DuUxEM7feE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 11, 2026

Η ιρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA (με έδρα στις ΗΠΑ) ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου πως τουλάχιστον 116 άτομα έχουν επιβεβαιωμένα χάσει τη ζωή τους από την αρχή των διαδηλώσεων, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 2.600.

Σημειώνεται πως ένα 24ωρο πριν η ίδια πηγή ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 65.

Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος έχουν καταγραφεί σε 185 πόλεις και στο σύνολο των 31 περιφερειών της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως το περιοδικό TIME μετέδωσε το Σάββατο -επικαλούμενο ανώνυμη μαρτυρία γιατρού από το Ιράν- πως ο αριθμός των νεκρών μόνο στην Τεχεράνη ανέρχεται σε τουλάχιστον 217, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε το Σάββατο στα social media: «Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

«Θάνατος στον δικτάτορα»

To Reuters μετέδωσε την Κυριακή πως βίντεο στα social media έδειχναν μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων στην Τεχεράνη και φωτιές που είχαν ανάψει στους δρόμους. Σε ένα βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters και δείχνει μια νυχτερινή διαμαρτυρία στην περιοχή Σααντατάμπαντ της Τεχεράνης, ακούγεται ένας άνδρας να λέει ότι το πλήθος είχε καταλάβει την περιοχή.

The Regime in #Iran turned off the internet and even street lights in Teheran so the world wouldn’t see how big the crowds are.



Iranians still went out in thousands, lit the crowds with their phones and circumvented the Blackout.



Let’s amplify their voices:

(1/2) pic.twitter.com/KXkamVgYW6 — Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 10, 2026

«Το πλήθος έρχεται». «Θάνατος στον δικτάτορα», «Θάνατος στον Χαμενεΐ»», είπε, αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχάρεσταν κοντά στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατηγόρησαν «τρομοκράτες» ότι στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές και συμπλήρωσαν ότι αρκετοί πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και δημόσια και ιδιωτική περιουσία πυρπολήθηκε.

Η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της ισλαμικής επανάστασης και η διατήρηση της ασφάλειας ήταν «κόκκινη γραμμή», πρόσθεσαν.

Ο τακτικός στρατός εξέδωσε επίσης δήλωση στην οποία ανέφερε ότι θα «προστατεύσει και θα διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα, τη στρατηγική υποδομή της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

Η διακοπή του Διαδικτύου «φούντωσε» τις διαδηλώσεις

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε στο CNN ότι η διακοπή του Διαδικτύου ώθησε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος που σαρώνουν τη χώρα.

«Η διακοπή του Διαδικτύου φαίνεται να απέτυχε, καθώς η πλήξη και η απογοήτευση οδήγησαν ακόμη περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους», δήλωσε ένας 47χρονος άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

«Άνθρωποι όλων των ηλικιών – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – συμμετέχουν, φωνάζοντας συνθήματα από τα παράθυρα και συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς».

Ο κάτοικος εξήγησε πώς οι πολίτες περίμεναν να πέσει το σκοτάδι για να βγουν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων του Ιράν. Περιέγραψε μια αίσθηση «ασταμάτητης δυναμικής» καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονται.

Ενώ οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν αρχικά λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, ο κάτοικος είπε ότι οι τιμές των καθημερινών αγαθών συνέχισαν να αυξάνονται μετά τις πολιτικές αναταραχές, με βασικά προϊόντα όπως τα αυγά και το γάλα να γίνονται «σημαντικά πιο ακριβά».