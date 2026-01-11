Το Ιράν θα έπληττε αμερικανικούς στρατιωτικούς και ναυτιλιακούς στόχους σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω ενός συνεχιζόμενου κύματος αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του κοινοβουλίου της χώρας, αφήνοντας να διαφανεί ότι απειλεί επίσης το Ισραήλ.

«Σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο το κατεχόμενο έδαφος όσο και τα κέντρα του αμερικανικού στρατού και της ναυτιλίας θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για εμάς», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ στο κοινοβούλιο, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με του Times of Israel, η αναφορά στο «κατεχόμενο έδαφος» φαίνεται να αφορά το Ισραήλ, το οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει, έχει δεσμευθεί να καταστρέψει και θεωρεί κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τα ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Παράλληλα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη προσωπικοτήτων κλειδί του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις» χθες Σάββατο το βράδυ «των βασικών στοιχείων που εμπλέκονται στις ταραχές και, αν το θέλει ο Θεός, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών», δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Αχμάντ Ρεζά Ραντάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.