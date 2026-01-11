NYT, Times of Israel, Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για νέες επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στη χώρα λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, που έχουν γνώση του θέματος.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, ωστόσο οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει ένα πλήγμα ως απάντηση στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν λόγω εκτεταμένων οικονομικών προβλημάτων.

Στον πρόεδρο των ΗΠΑ έχουν παρουσιαστεί διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, λόγω της εμπιστευτικότητας των συζητήσεων.

Ερωτηθείς για τον σχεδιασμό ενδεχόμενων επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις και στις αναρτήσεις τουΤραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες. «Το Ιράν αντικρίζει την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» έγραψε το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως αντίδραση στη νομισματική κρίση, ωστόσο στη συνέχεια εξαπλώθηκαν και εντάθηκαν, με πολλούς Ιρανούς να ζητούν συνολικές αλλαγές στο αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει με καταστολή των κινητοποιήσεων, ενώ δεκάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι επιθυμούν «να σπείρουν χάος και αταξία» στο Ιράν

Από την πλευρά του, ευθύνες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις ογκώδεις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν εδώ και δύο εβδομάδες το Ιράν επέρριψε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, λέγοντας ότι οι δύο αυτές χώρες δίνουν εντολές σε «ταραχοποιούς» για να δημιουργήσουν αστάθεια.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του έιναι έτοιμη να ακούσει τον λαό και είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα.

Ο Ιρανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, καίνε τα τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

«Οι εχθροί του λαού του Ιράν θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία μετά τον πόλεμο των 12 ημερών» σημείωσε επίσης ο Ιρανός πρόεδρος.

Times of Israel - Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης: «Θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για εμάς»

Παράλληλα, το Ιράν θα έπληττε αμερικανικούς στρατιωτικούς και ναυτιλιακούς στόχους σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω ενός συνεχιζόμενου κύματος αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του κοινοβουλίου της χώρας, αφήνοντας να διαφανεί ότι απειλεί επίσης το Ισραήλ.

«Σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο το κατεχόμενο έδαφος όσο και τα κέντρα του αμερικανικού στρατού και της ναυτιλίας θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για εμάς», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ στο κοινοβούλιο, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με του Times of Israel, η αναφορά στο «κατεχόμενο έδαφος» φαίνεται να αφορά το Ισραήλ, το οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει, έχει δεσμευθεί να καταστρέψει και θεωρεί κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος.

Νέο μήνυμα Παχλαβί για κλιμάκωση των διαδηλώσεων κατά των μουλάδων

Κάλεσμα προς τους Ιρανούς πολίτες να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα τους κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στέλνει με νέο μήνυμά του ο Ρεζά Παχλαβί, καθώς συνεχίζεται για 15η ημέρα η λαϊκή εξέγερση σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από 160 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, εν μέσω προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ.

«Με την εκτεταμένη και θαρραλέα παρουσία σας στους δρόμους σε ολόκληρο το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, έχετε αποδυναμώσει σοβαρά τον κατασταλτικό μηχανισμό του (Αγιατολάχ Αλί] Χαμενεΐ και το καθεστώς του», δήλωσε ο Παχλάβι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα social media.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε λάβει «αξιόπιστες πληροφορίες» που υποδείκνυαν ότι οι Αρχές αντιμετώπιζαν «σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων για να αντιμετωπίσουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων στους δρόμους», προσθέτοντας ότι «πολλοί ένοπλοι και δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει τους χώρους εργασίας τους ή δεν έχουν υπακούσει στις διαταγές να καταστείλουν τον λαό».

RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.



At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks… pic.twitter.com/wlUTUpkDU4 — Fox News (@FoxNews) January 10, 2026

Υπενθυμίζεται πως η ιρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA (με έδρα στις ΗΠΑ) ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου πως τουλάχιστον 116 άτομα έχουν επιβεβαιωμένα χάσει τη ζωή τους από την αρχή των διαδηλώσεων, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 2.600.

Σημειώνεται πως ένα εικοσιτετράωρο πριν, η ίδια πηγή ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 65.

Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος έχουν καταγραφεί σε 185 πόλεις και στο σύνολο των 31 περιφερειών της χώρας.

Το περιοδικό TIME μετέδωσε το Σάββατο -επικαλούμενο ανώνυμη μαρτυρία γιατρού από το Ιράν- πως ο αριθμός των νεκρών μόνο στην Τεχεράνη ανέρχεται σε τουλάχιστον 217, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε το Σάββατο στα social media: «Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

«Θάνατος στον δικτάτορα»

To Reuters μετέδωσε την Κυριακή πως βίντεο στα social media έδειχναν μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων στην Τεχεράνη και φωτιές που είχαν ανάψει στους δρόμους. Σε ένα βίντεο που δείχνει μια νυχτερινή διαμαρτυρία στην περιοχή Σααντατάμπαντ της Τεχεράνης, ακούγεται ένας άνδρας να λέει ότι το πλήθος είχε καταλάβει την περιοχή.

The Regime in #Iran turned off the internet and even street lights in Teheran so the world wouldn’t see how big the crowds are.



Iranians still went out in thousands, lit the crowds with their phones and circumvented the Blackout.



Let’s amplify their voices:

(1/2) pic.twitter.com/KXkamVgYW6 — Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 10, 2026

«Το πλήθος έρχεται». «Θάνατος στον δικτάτορα», «Θάνατος στον Χαμενεΐ» ανέφεραν συνθήματα απευθυνόμενα στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Iran’s 2nd-largest city Mahhsad has been fully blocked off for a 2nd consecutive night by a massive crowd of anti-regime protesters 100 000+ strong.



They’re blocking roads & setting fires on the streets, creating smoke that makes it difficult for regime snipers to fire at them pic.twitter.com/eKezE0OP3Z — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχάρεσταν κοντά στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατηγόρησαν «τρομοκράτες» ότι στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές και συμπλήρωσαν ότι αρκετοί πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και δημόσια και ιδιωτική περιουσία πυρπολήθηκε.

Η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της ισλαμικής επανάστασης και η διατήρηση της ασφάλειας ήταν «κόκκινη γραμμή», πρόσθεσαν.

Ο τακτικός στρατός εξέδωσε επίσης δήλωση στην οποία ανέφερε ότι θα «προστατεύσει και θα διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα, τη στρατηγική υποδομή της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

Το blackout στο Διαδίκτυο «φούντωσε» τις διαδηλώσεις

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε στο CNN ότι η διακοπή του Διαδικτύου ώθησε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος που σαρώνουν τη χώρα.

«Η διακοπή του Διαδικτύου φαίνεται να απέτυχε, καθώς η πλήξη και η απογοήτευση οδήγησαν ακόμη περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους», δήλωσε ένας 47χρονος άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

«Άνθρωποι όλων των ηλικιών – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – συμμετέχουν, φωνάζοντας συνθήματα από τα παράθυρα και συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς».

Ο κάτοικος εξήγησε πώς οι πολίτες περίμεναν να πέσει το σκοτάδι για να βγουν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων του Ιράν. Περιέγραψε μια αίσθηση «ασταμάτητης δυναμικής» καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονται.

Ενώ οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν αρχικά λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, ο κάτοικος είπε ότι οι τιμές των καθημερινών αγαθών συνέχισαν να αυξάνονται μετά τις πολιτικές αναταραχές, με βασικά προϊόντα όπως τα αυγά και το γάλα να γίνονται «σημαντικά πιο ακριβά».