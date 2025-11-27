Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το ζήτημα της λειψυδρίας κηρύσσονται η Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας μετά τη θετική γνωμοδότηση που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση σχεδόν πέντε ωρών.

Η απόφαση αποτελεί ένδειξη ότι η έλλειψη διαθέσιμου νερού στο Λεκανοπέδιο έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και απαιτείται άμεση αντίδραση.

Η κήρυξη της έκτακτης ανάγκης σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τα έργα ύδρευσης κατά προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές και να επιταχυνθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι ανάλογη απόφαση είχε πάρει η ΡΑΑΕΥ για Λέρο και Πάτμο.

Πηγές του ΥΠΕΝ έχουν καταστήσει σαφές ότι μια τέτοια απόφαση οδηγεί μόνο σε επιτάχυνση διαδικασιών, μελετών και υλοποίηση έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Τι σημαίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης

H κήρυξη της Αττικής σε έκτακτη ανάγκη για τη λειψυδρία, ύστερα από αίτημα της ΕΥΔΑΠ και βάσει υδρολογικών δεδομένων και επιστημονικής τεκμηρίωσης, οδηγεί στην επιτάχυνση της πρώτης φάσης υλοποίησης των έργων ενίσχυσης των ταμιευτήρων Ευήνου - Μόρνου (Έργο Εύρυτος).

Συγχρόνως, θα επιταχυνθούν:

Η ενεργοποίηση και αξιοποίηση γεωτρήσεων, οι οποίες μετά την ολοκλήρωσή τους θα προσθέσουν περίπου 45 εκατ. m³ ετησίως στο σύστημα.

Η ολοκλήρωση των μελετών για εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

Η ολοκλήρωση των επεμβάσεων στη διώρυγα Θηβών στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, που θα εξοικονομήσει πάνω από 10 εκατ. κυβικά μέτρα αδιύλιστου νερού.

Με τις παρεμβάσεις αυτές μειώνεται ουσιαστικά ο κίνδυνος λειψυδρίας έως την ολοκλήρωση του έργου ΕΥΡΥΤΟΣ, το οποίο αποτελεί λύση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την υδροδότηση της Αττικής και διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη κάλυψη όλων των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της Αττικής.

Στ. Παπασταύρου: Η έκτακτη ανάγκη για τη λειψυδρία αφορά επιτάχυνση διαδικασιών για έργα και όχι μέτρα για πολίτες

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Action24 ότι η θετική γνωμοδότηση σημαίνει επίσπευση των διαδικασιών για να ολοκληρώσει η ΕΥΔΑΠ μια σειρά έργων.

«Δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο μέτρο, αυτή η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με τα τιμολόγια», επισήμανε ο κ. Παπασταύρου.

Ανδ. Καλλιώρας: Άμεσες χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Διαχείρισης Υδροφορέων του ΕΜΠ, Ανδρέας Καλλιώρας, ανέφερε ότι η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης αυτή είναι διοικητική και επιτρέπει στους δήμους να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα κονδύλια αυτά αφορούν:

ενίσχυση υδατικών αποθεμάτων,

αναβάθμιση και επέκταση δικτύων,

εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

επίσπευση έργων που δεν είχαν μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί «ώριμα».

Η απόφαση δεν συνεπάγεται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, όπως περιορισμούς κατανάλωσης, αλλά προορίζεται να επιταχύνει κρίσιμες υποδομές.

Ο κ. Καλλιώρας, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου, όπου τα αποθέματα νερού λιγοστεύουν.