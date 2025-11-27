Εντείνεται το κλίμα ακραίας πόλωσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αποτελεί, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το πεδίο της σφοδρής σύγκρουσης, που εξελίσσεται σε «μονομαχία» μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, στον Real, όπου έκανε λόγο για προσωπικές σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «φραπέ», προκάλεσαν όχι μόνο τη διάψευση του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και έντονη δυσφορία, με κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για fake news βάσει των οποίων πορεύεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση» τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για «λάσπη στον ανεμιστήρα», διαψεύδοντας κατηγορηματικά: «κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές. Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση». Κάνοντας ένα βήμα παρακάτω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι αν ο κ. Ανρουλάκης, δεν προχωρήσει σε ανασκευή, «θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στον Real, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε αναφερθεί σε σχέσεις του πρωθυπουργού με τον επονομαζόμενο «φραπέ», λέγοντας χαρακτηριστικά, αυτό που λένε, είναι φοβερό: «Ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη». Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα;».

Επιμένοντας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για έλλειψη σοβαρότητας και αξιοπιστίας, «όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριακού Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο», επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να επιρρίψει ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Στην θέση του επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας λίγο αργότερα και στην ολομέλεια της Βουλής. Κυβερνητικά στελέχη διαμήνυαν ότι θα απαιτηθεί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, απάντηση από το ΠΑΣΟΚ για το ψέμα Ανδρουλάκη, όπως το χαρακτήριζαν, με τον Γιώργο Μυλωνάκη, να γράφει σε ανάρτησή του ότι «η αθλιότητα έχει και τα όρια της».

Το τελευταίο επεισόδιο έρχεται να επιβεβαιώσει για το Μέγαρο Μαξίμου την κριτική, που ασκεί όλο το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ συνολικά για τις πολιτικές του προτάσεις και στοχεύσεις, αλλά ειδικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο καταλογίζουν ότι επιχειρεί να βάλει στο κέντρο κάθε θέματος το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς στοιχεία.

Είναι ενδεικτικό ότι κυβερνητικά στελέχη σημείωναν τις τελευταίες ημέρες «υπάρχει ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ. Μας χωρίζει άβυσσος ιδεολογική, αλλά το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Γεννηματά, στα μεγάλα έβαζε τη χώρα -όπως το 2015 - πάνω από το κόμμα. Όπως διαχρονικά έκανε η Νέα Δημοκρατία», συμπληρώνοντας ότι «εκείνο το ΠΑΣΟΚ, δεν θα συνέπραττε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε πρόταση δυσπιστίας, δεν θα υιοθετούσε τη ρητορική των άκρων της άκρας δεξιάς και των άλλων κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών περί συγκάλυψης – «ενορχηστρωτής της συγκάλυψης» όπως έλεγε ο κ. Ανδρουλάκης - ή τα χαμένα βαγόνια που έχουν πει στελέχη του ΠΑΣΟΚ».

Με αφορμή, μάλιστα, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στη δημόσια σφαίρα, συνέδεαν την τακτική των δύο, λέγοντας ότι η πλειοδοσία είναι εκείνη που ενώνει τον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Τσίπρα, «εκείνο που αναδεικνύεται από τον κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι η πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, της έλλειψης συγκροτημένης, κοστολογημένης και αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και του χάσματος που πολιτικά χωρίζει ειδικά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, όπως συχνά λένε στην κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό το διακύβευμα και ο στόχος της αυτοδυναμίας, που θέτει μετ’ επιτάσεως το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η ιστορία έχει δείξει ότι η χώρα πάει μπροστά με σταθερές και ισχυρές, κυβερνήσεις, αντιπαραβάλλοντας μια μόνο εξαίρεση, την συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, «που κράτησε τη χώρα όρθια», όπως σχολιάζουν.

Και συμπληρώνουν από το κυβερνητικό επιτελείο ότι με αυτή την ατζέντα η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, εκτιμώντας ότι η σημερινή εικόνα παρομοιάζει με αυτή πριν τις εκλογές του 2023, όπου οι δημοσκοπήσεις την έδειχναν και τότε μακριά από την αυτοδυναμία.

Από την κυβέρνηση δεν απορρίπτουν μόνο το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «δεν κάνουμε συνομιλητές μας, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, εκείνους που μας έβριζαν και μας αποκαλούσαν προδότες, ενώ κρατούσαμε τη χώρα στην Ευρώπη».

Σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη υιοθέτησε εν πολλοίς την ρητορική των ακραίων κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Άρα, δεν είναι όλα γραμμικά», αναδεικνύοντας ουσιαστικά ως μονόδρομο τον στόχο της αυτοδυναμίας.