Π. Μαρινάκης κατά Ν. Ανδρουλάκη: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση

Σε υψηλούς τόνους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση», με αφορμή σημερινή τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ο κ. Ξυλούρης είναι «κουμπάρος» του πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδή» αναφορά που, όπως είπε, εντάσσεται σε μια προσπάθεια «να πεταχτεί λάσπη στον ανεμιστήρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να ανασκευάσει άμεσα τη δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά «θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση.

Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές.

Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση.

Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».