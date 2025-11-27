Η Γερμανία εργάζεται και ήδη αρχίζει να εφαρμόζει ένα άκρως απόρρητο επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων, το «Operational Plan Germany» (OPLAN DEU), το οποίο περιγράφει πώς η χώρα θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση έως και 800.000 στρατιωτών Γερμανίας, ΗΠΑ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια δώδεκα ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να ξεκινήσουν τη σύνταξη του σχεδίου — μια διαδικασία που εξελίχθηκε μυστικά μέσα στις εγκαταστάσεις των στρατώνων Julius Leber. Σήμερα, οι ίδιοι αξιωματικοί βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την υλοποίησή του.

Μεταφορά στρατευμάτων, υποδομές και επιστροφή σε «ψυχροπολεμική» λογική

Το OPLAN DEU αναλύει λεπτομερώς πώς θα μετακινηθούν τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρόμων και οδικών αξόνων, αλλά και πώς θα προστατευθούν και θα τροφοδοτηθούν κατά τη διαδρομή τους. Το σχέδιο βασίζεται στη λογική «whole-of-society», δηλαδή της πλήρους συμμετοχής κρατικών και μη κρατικών φορέων.

Η Γερμανία επιστρέφει έτσι σε νοοτροπία ανάλογη με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου - αλλά προσαρμοσμένη σε νέες απειλές, όπως τα drones, τις κυβερνοεπιθέσεις, το ενδεχόμενο σαμποτάζ και τις αδυναμίες της σύγχρονης γερμανικής υποδομής.

Εκτίμηση για πιθανή ρωσική επίθεση το 2029 – αλλά με ενδείξεις για πιο σύντομη απειλή

Γερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, μια σειρά περιστατικών στην Ευρώπη -κατασκοπεία, απόπειρες σαμποτάζ και παραβιάσεις εναέριου χώρου- τα οποία δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν στη Μόσχα, δείχνουν πιθανότητα πιο άμεσου κινδύνου.

Αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία, την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ αυτή την περίοδο, θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να ανακατανείμει πόρους και να επιταχύνει την προετοιμασία της έναντι χωρών του ΝΑΤΟ.

«Ο στόχος είναι να αποτραπεί ο πόλεμος, κάνοντας ξεκάθαρο ότι όποιος μας επιτεθεί δεν θα πετύχει», δήλωσε ένας από τους αρχικούς συντάκτες του σχεδίου, ανώτατος Γερμανός αξιωματικός.

Επενδύσεις 166 δισ. ευρώ σε υποδομές – Κρίσιμος ο ρόλος της Γερμανίας ως κόμβου διέλευσης

Το Βερολίνο σκοπεύει να επενδύσει 166 δισ. ευρώ έως το 2029 για αναβάθμιση των υποδομών του, εκ των οποίων περισσότερα από 100 δισ. ευρώ αφορούν το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η προτεραιότητα δίνεται σε υποδομές «διπλής χρήσης», δηλαδή πολιτικές εγκαταστάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν και στρατιωτικές ανάγκες.

Σε ενδεχόμενη σύγκρουση, η Γερμανία δεν θα αποτελέσει χώρα πρώτης γραμμής, αλλά τη βασική «πλατφόρμα» μέσω της οποίας θα κινηθούν οι συμμαχικές δυνάμεις προς την ανατολική Ευρώπη.

Νομικά κενά, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεις

Οι συντάκτες του σχεδίου εντόπισαν σημαντικά προβλήματα σε καιρό ειρήνης: ανεπαρκές νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση σαμποτάζ, περιορισμούς στη διακίνηση στρατευμάτων, αλλά και σημαντική υστέρηση σε κρίσιμες υποδομές.

Οι πρόσφατες δοκιμές ετοιμότητας έδειξαν ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός για να ευθυγραμμιστούν πλήρως το σχέδιο και η πραγματικότητα.