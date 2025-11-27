Γ. Μυλωνάκης: Μπορεί η «Αυριανή» να μην υπάρχει, αλλά ο «Αυριανισμός» καλά κρατεί

Απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έδωσε μέσω του Χ ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «Μπορεί η "Αυριανή" να μην υπάρχει, αλλά ο "Αυριανισμός" καλά κρατεί», ενώ τόνισε πως «η αθλιότητα έχει και τα όριά της».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μυλωνάκης αναδημοσίευσε το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος νωρίτερα είχε καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανασκευάσει την τοποθέτησή του σε εκπομπή, σύμφωνα με την οποία ο πρωθυπουργός είναι κουμπάρος με τον ελεγχόμενο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργο Ξυλούρη.

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

«Η αθλιότητα έχει και τα όρια της.

Διαβάστε την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον κ. Ανδρουλάκη που σήμερα έδειξε δυστυχώς ότι μπορεί η "Αυριανή" να μην υπάρχει, αλλά ο "Αυριανισμός" καλά κρατεί…

"Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές. Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει."»