Άγνωστος Στρατιώτης: Μεταξύ τσαντιριών «Μια κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών»

«Μέγα» θέμα ενέσκηψε για το εάν τη διαχείριση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα το χειρίζεται το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όπως εξέφρασε την απόφασή του ο Πρωθυπουργός. Μια σωστή σκέψη σε λάθος στιγμή.

Ερμηνεύτηκε - και σωστά ειρηνεύτηκε - ως βεβιασμένη απόρροια της πρόσφατης περιπέτειας του χώρου από την απεργία πείνας του άτυχου πατέρα Πάνου Ρούτσι, και του τσαντίρ μαχαλά που στήθηκε εκεί.

Ο Μητσοτάκης προφανώς θέλησε να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε η ανοχή. Μια δυσαρέσκεια που ήταν μεγαλύτερή από τις επιδοκιμασίες στον τραγικό πατέρα, του οποίου την πράξη καθοδήγησε η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τα τσαντίρια ενόχλησαν πολλούς γιατί ταπείνωσαν το πνεύμα του μνημείου. Ταπείνωση την οποία τμήμα του λαού δεν την κατανοεί, αφού έτσι το εκπαίδευσε η αριστερά και ο νεφελώδεις αντιεξουσιασμός του καφενείου (ο χαρακτηρισμός δεν αφορά τους ιδεολόγους αντιεξουσιαστές).

Βρισκόμαστε σε φάση που μέσα σε μια πρωτοφανή ιδεολογική σύγχυση, κάθε επιχείρημα που αφορά στην προάσπιση των συμβόλων του έθνους, εκλαμβάνεται ως ακροδεξιό, ακόμη και φασιστικό.

Θεωρείται «προοδευτική» η διάχυτη ανοχή στην κακοποίησή των εθνικών συμβόλων. Όπως πρόσφατα π.χ. που η εθνική Ελπίδων, παιδιά που είχαν το εθνόσημο στο στήθος τους, παραποίησαν και βεβήλωσαν την επίσημη σημαία του κράτους, γράφοντας πάνω της και ποζάροντας, το σύνθημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το φως που νίκησε το σκοτάδι!

Όμως η σημαία δεν είναι διακοσμητικό σύμβολο. Είναι εθνικό έμβλημα υπαγόμενο σε αυστηρούς κανόνες για τα σχήματα, τα χρώματα και τα σύμβολά της. Αλλά στα παιδιά της εθνικής καμιά μομφή, ίσως ούτε καν σύσταση. Παιδιά είναι… και όσοι ορθολογικοί το καυτηρίασαν ήταν φασίστες…

Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί ύμνο στη θυσία και την ανιδιοτέλεια όσων πολέμησαν και χάθηκαν για την προάσπιση της ελευθερίας αυτής της γωνιάς γης. Η ανέγερσή του εκφράζει την ευγνωμοσύνη του έθνους

προς τους θυσιασθέντες. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες και δεν προσφέρεται για αντικυβερνητικές εκδηλώσεις, κατά της όποιας κυβέρνησης. Υπάρχει στο απέναντι πεζοδρόμιο και στην πλατεία, χώρος γι’ αυτές.

Είπαμε σωστή απόφαση σε λάθος στιγμή, γιατί σε όλες στις χώρες υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Στη Γαλλία π.χ. στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, στην Ιταλία στο υπουργείο Αμυνας. Το ίδιο και στην Πολωνία, ενώ στην προσφιλή τους Ρωσία υπάγεται από κοινού στο υπουργείο Αμυνας και στην Προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέσω της Ομάδας Ασφαλείας του Προέδρου (εικάζει κανείς την στάση του Πούτιν αν στο χώρο του μνημείου στήνονταν τσαντίρια…).

Θα ήταν μέσα στα αντιπολιτευτικά πλαίσια, και κυρίως θα ήταν πιο πειστικά για την ίδια την αντιπολίτευση ο ισχυρισμός ότι ο Μητσοτάκης το αποφάσισε γιατί «ηττήθηκε» από την συμπαράσταση του κόσμου στον απεργό πατέρα, και άλλα παρόμοια.

Αλλά τόσο τα κόμματα όσο και οι οπαδοί τους, μερικοί εκ των οποίων επώνυμοι, εξέφρασαν έμφοβους ισχυρισμούς για… την τύχη της ελληνικής δημοκρατίας!

Πρώτο το ΠΑΣΟΚ δια του αρμόδιου τομεάρχη Εθνικής Αμυνας κ. Κατρίνη διερωτήθηκε αν ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό (η προστασία του μνημείου από το υπουργείο Αμυνας) και τι προεκτάσεις έχει!

Ακολούθησαν τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς Ο ΣΥΡΙΖΑ διά του γραμματέα του κ. Καλπάκη υποστήριξε ότι ο Μητσοτάκης «Προανήγγειλε σήμερα «στρατιωτικό νόμο» για να καταπνίξει κάθε διεκδίκηση στο Σύνταγμα» (η υπερβολή δικαιολογείται λόγω αγωνιστικής ζέσης. Ουδεμία διαδήλωση απαγορεύτηκε στο Σύνταγμα).

Ο Κασσελάκης είδε «απαράδεκτη στρατιωτικοποίηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη». Δεν ήξερε προφανώς ( δεν ασχολείτο αφού τότε στις ΗΠΑ κέρδιζε εκατομμύρια) ότι το Εθνικό Νεκροταφείο του Αρλινγκτον (αντίστοιχο του Αγνώστου Στρατιώτη) υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ, νυν υπουργείο Πολέμου από τον Τραμπ. Ο στρατός φροντίζει για την προστασία και διοίκησή του.

Κάποιοί επώνυμοι της Αριστεράς και της Προόδου φοβήθηκαν ότι η απόφαση αποτελεί προείκασμα για να κατεβάσει η κυβέρνηση στρατό στους δρόμους, στα χνάρια του Τραμπ. Κάποιοι άλλοι το χαρακτήρισαν από αντιδημοκρατικό ως φρικτό μέτρο!

Σε αυτή την ατμόσφαιρα δεν υπάρχει δυνατότητα σοβαρής συζήτησης. Μόνο μια προτροπή: Ηρεμήστε παιδιά , η «χούντα Κούλη» το αργότερο σε ενάμισι χρόνο θα κηρύξει εκλογές.

Το μόνο δυσάρεστο είναι ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν θα ξανα-ανθίσει η δημοκρατία των τσαντιριών στον Αγνωστο Στρατιώτη. Το πεζοδρόμιο όμως της Αμαλίας και η πλατεία Συντάγματος, παραμένουν φιλόξενα γι’ αυτά.