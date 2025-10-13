Συμφωνία για τη Γάζα

Η ανάρτηση με την οποία ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε τη συμμετοχή του στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα, σήμερα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, εμπεριέχει και την απάντηση στο γιατί εκλήθη η Ελλάδα — ως μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία.



«Η Ελλάδα οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου, να κοιτάζει παντού και μπροστά», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία αποτελεί μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται με ρεαλιστικούς όρους προοπτική ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση είναι η εφαρμογή της.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στην ιστορική αυτή στιγμή, επειδή η κυβέρνηση —και προσωπικά ο πρωθυπουργός— στρατηγικά επενδύει στην αξιοπιστία, τη συνέπεια, τη διορατικότητα και την προβλεπτικότητα. Συστατικά στρατηγικής που χτίζουν κύρος. Συστατικά που λείπουν από την παιδαριώδη ανάλυση της αντιπολίτευσης, η οποία αντιμετωπίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας και τη διαχείριση των εθνικών συμφερόντων με όρους καφενειακής συζήτησης, δημοσιογραφικών τίτλων μιας χρήσης και μικροκομματικής σύγχυσης.

Η Αθήνα βρίσκεται ξανά στο τραπέζι των μεγάλων αποφάσεων, συμμετέχοντας σε μια κρίσιμη διεθνή πρωτοβουλία για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, διότι επένδυσε στη σχέση με το Ισραήλ, χωρίς να διαρρήξει ταυτόχρονα τους δεσμούς με τον αραβικό κόσμο.



Όλο το προηγούμενο διάστημα, η ζωτική σχέση Ελλάδας–Ισραήλ στοχοποιήθηκε ως ηθικά, γεωπολιτικά και εθνικά ζημιογόνα. Οι πολέμιοι αυτής της σχέσης υιοθέτησαν ρητορικές και πρακτικές που ταυτίζονται με τα πιο ακραία αντιδυτικά αφηγήματα, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού.

Η σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στην υπογραφή της Συμφωνίας για τη Γάζα στερεί από όλους τη δυνατότητα να λυσσομανήσουν και να καταγγείλουν ότι δήθεν απομειώνεται το διεθνές κύρος της χώρας, ότι περιθωριοποιείται διεθνώς και ότι όλοι οι άλλοι κερδίζουν ενώ η Ελλάδα χάνει.



Διαλύει ηχηρά τη σπέκουλα που, ενώ έχει ως βασικό στόχο να «κοντύνει» πολιτικά τον πρωθυπουργό, στην πραγματικότητα φθείρει το αναγκαίο αίσθημα εθνικής αυτοπεποίθησης που έχει ανάγκη και επιζητεί η κοινωνία — ένα αίσθημα που δέχεται συνεχή «δολιοφθορά» από κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς, ενώ και το ΠΑΣΟΚ συχνά διολισθαίνει σε κοντόθωρη, εσωτερικής κατανάλωσης ανάγνωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Η ίδια αντιπολίτευση που, πριν λίγες εβδομάδες, πανηγύριζε για τους ανύπαρκτους καρπούς της συνάντησης Τραμπ–Ερντογάν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιδιώξει να υποβαθμίσει ή να αμαυρώσει τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στη Μέση Ανατολή.



Στοίχημα ότι σήμερα κάποιοι θα ψάχνουν τις φωτογραφίες για να δουν σε ποια σειρά στεκόταν ο Μητσοτάκης και ποιος δεν του χαμογέλασε - μήπως και αναστηθεί η σπέκουλα.